Propunerea SILVIAN pentru cel mai dulce Valentine’s Day

De la an la an, Silviu Miron, patronul lanțului de cofetării SILVIAN din Constanța, mai născocește câte o idee cu care îi minunează pe constănțeni în preajma diverselor sărbători. Se pare însă că Valentine’s Day anul acesta l-a inspirat să provoace patru perechi de tineri la cea mai dulce declarație de dragoste posibilă. În ciuda faptului că cei opt erau convinși că cel mai dulce rămâne sărutul iubitei sau iubitului, SILVIAN le-a pus la dispoziție un întreg „arsenal” de forme în ciocolată, având pe post de „adeziv” tot ciocolată, topită la 37 de grade Celsius, pentru a le provoca imaginația. Și pentru că din pasiunea pentru ciocolată maestrul Silviu Miron a făcut o adevărată artă, ieri, în timp ce se învârtea printre mesele perechilor, ne-a mărturisit: „Când eram tineri, aveam tot felul de idei, dar aseară (miercuri, 12 noiembrie - n.r.), vă rog să mă credeți că am coborât la munca de jos, pentru că pur și simplu nu reușeam să imaginez nimic. Noroc cu colega mea, care era în plină inspirație. Evenimentul de astăzi mi-a fost inspirat de activitățile din Atelierul de ciocolată, în care găzduim copiii fascinați de joaca cu acest ingredient minunat. Astăzi am ridicat ștacheta la 20-23 de ani și sunt foarte curios ce va ieși din mâinile celor invitați!”. Ce a ieșit din mâinile lor puteți vedea în fotografiile alăturate, iar ce l-a inspirat anul acesta de Valentine’s Day pe Silviu Miron puteți admira în expoziția de la intrarea în cofetăria de pe str. I.G. Duca.