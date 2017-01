Proiect pentru sprijinirea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate

La Cumpăna și la Ovidiu

Proiect pentru sprijinirea copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate

Beneficiile găsirii unui loc de muncă în străinătate sunt cunoscute de toată lumea: salarii mai mari, ceea ce înseamnă și bani mai mulți trimiși familiei rămase acasă. Despre dezavantaje, precum impactul pe care îl are asupra unui copil plecarea peste hotare a unui părinte sau a ambilor, se discută mai rar. Roxana Onea, purtător de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, ne-a spus că „semnalele” privind efectele negative asupra psihicului unui copil sunt observate, în primul rând, în mediul școlar. „Copiii încep să manifeste sindrom hiperkinetic, tulburări de com-portament, deficit de atenție, dar nu se încadrează într-un grad de handicap. Ei sunt îndrumați către un profesor de sprijin, dar cu toții știm că acest cadru didactic nu poate suplini lipsa părinților”, a arătat reprezentantul DGASPC. Iar consecințele pot fi mult mai grave, ajungându-se la izolare din punct de vedere social, delicvență sau suicid. Pentru a veni în sprijinul copiilor a căror părinți muncesc în străinătate, Asociația Psihologilor și Psiho-pedagogilor (APSIPED) Constanța a demarat proiectul „Prietenii mei de acasă”. Proiectul se derulează în Cumpăna și Ovidiu Proiectul se desfășoară pe parcursul unui an, în perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2010, într-o localitate rurală - comuna Cumpăna și una urbană - orașul Ovidiu. Zece voluntari, cu pregătire în psihologie sau pedagogie vor consilia 150 de copii și tineri din cele două localități, cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani. „Copiii vor fi consiliați, individual sau în grup, vor participa la diverse activități, precum excursii, vizite în familiile voluntarilor sau tabere. De asemenea, vor fi trei familii voluntare care vor lua copiii acasă, în week-end. Vor beneficia de măsurile proiectului și copiii cu vârste sub șapte ani, căci vor lua parte la ieșirile în oraș sau la petrecerile de zilele de naștere”, a afirmat dr. Marieta Căescu, coordonatorul proiectului. Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, consideră că proiectul va ajuta la stoparea abandonului școlar, la educarea privind sănătatea și la integrarea socială a micuților cu părinți plecați peste hotare. „Sunt situații în care nici nu știi cum să te comporți cu acești copii. Consider de o importanță majoră protecția copiilor și tocmai de aceea, sunt de părere că în serviciile de asistență socială de la primării ar trebui să fie angajați și psihologi”, a menționat edilul-șef al comunei. Potrivit Marianei Gâju, cu prilejul desfășurării proiectului, vor fi identificate toate familiile din Cumpăna în care părinții sunt plecați, întrucât nu există o situație clară. La nivel de județ, statisticile DGASPC arată că sunt 3.883 copiii în această situație, dintre care 791 au ambii părinți peste hotare. Își vede cei șapte copii de doi ori pe an Familia Andronache din Cumpăna este una dintre beneficiarele proiectului „Prietenii mei de acasă”. Mihai și Mihaela Andronache au șapte copiii, respectiv patru băieți și trei fete, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani. De două săptămâni, bărbatul se află în țară, căci și-a luat concediu pentru a renova locuința. Nu stă prea mult timp în țară însă, întrucât va trebui să se întoarcă în Italia, unde are un job bine plătit. Primește în jur de 1.800 de euro pe lună, ca tubulator, iar majoritatea banilor îi trimite în țară, familiei. Spune că îi este greu departe de copiii, mai ales că îi vede doar de două ori pe an, în august și decembrie. „Dar mai vorbim la telefon”, a adăugat Mihai Andro-nache. Recunoaște că ar vrea să fie mereu lângă ei, să le fie suport, în special acum, când au nevoie de sprijinul părinților. Filip, băiatul cel mare, are numai note de zece pe linie și a câștigat și câteva premii la concursuri de matematică. „Toți au înclinații către matematică”, ne-a spus surâzând mama, Mihaela Andronache. I se umplu ochii de lacrimi când este întrebată de câți ani muncește soțul în străinătate. „Nici nu mai știu. Tot ce știu este că e a treia iarnă fără el și este greu”, ne-a mărturisit. Femeia spune că îi simte lipsa soțului în special când trebuie să-și impună autoritatea. „De el ascultă, este mai autoritar, cu mine mai mult glumesc”, povestește ea. Deși ar vrea să rămână în țară, Mihai Andronache spune că peste o săptămână va pleca din nou. „Înainte să vină, fata cea mică, Daria, mi-a spus că o să-i ceară să rămână. I-am spus și lui. Când a întrebat-o, l-a privit și i-a spus că îl lasă, totuși, să plece”, ne-a spus, înlăcrimată, femeia. Va rămâne, și în această iarnă, să se ocupe, singură, de cei șapte copii…