Proiect pentru introducerea sistemului de co-plată la Spitalul de Recuperare Eforie Nord

Pregătirile pentru sezonul estival 2009 sunt în toi la Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie (SCRMFB) Eforie Nord. Fondurile pentru reparațiile curente sunt însă destul de reduse, din cauza problemelor financiare. De altfel, conducerea unității ia în calcul, pentru anul acesta, introducerea co-plății la tratamentele din ambulatoriu. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord și-a făcut un renume grație factorilor balneoterapici de care beneficiază unitatea sanitară. Apa sărată a lacului Techirghiol - folosită în tratamentele de la Eforie Nord - are o concentrație de aproximativ 80 grame de săruri minerale la litru. De asemenea, susțin reprezentanții spitalului, nămolul, care provine tot din lacul Techirghiol, este bogat în coloizi minerali și organici și are o mare capacitate terapeutică. Dotările sunt pe măsură: aparatură medicală performanță, laborator de explorări, facilități de kinetoterapie recuperatorie, fototerapie sau laserterapie. Liste de așteptare la spital În ciuda acestor facilități, problemele financiare își spun cuvântul. Potrivit managerului spitalului, Claudiu Liviu Arsene, numărul pacienților este în scădere comparativ cu anii trecuți. Cu toate acestea, există totuși liste de așteptare pentru efectuarea de tratamente în cadrul spitalului, semn că servi-ciile medicale sunt de calitate. „Au fost încheiate mai puține contracte cu agențiile de turism pentru beneficiarii trimiși de casele județene de pensii. Înregistrăm, pentru anul acesta, o scădere cu 40% a numărului de pacienți”, a arătat managerul unității. În consecință, și aspectul financiar este afectat. Conducerea SCRMFB Eforie Nord ne-a declarat că se ia în calcul inclusiv reducerea cheltuielilor de personal cu aproximativ 20%. Necesitățile spitalului sunt destul de ridicate. La un calcul simplu, Claudiu Liviu Arsene ne-a spus că unitatea sanitară are nevoie de aproximativ 10 milioane de lei pentru a-și desfășura activitatea la parametri normali. Contractul - cadru cu reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța nu a fost încă semnat, cele două părți fiind încă la stadiul negocierilor. Dar pentru că șansele ca suma necesară să fie asigurată exclusiv din fondurile de la CJAS sunt minime, managerul SCRMFB Eforie Nord plănuiește să introducă sistemul co-plată pentru tratamentele asigurate în cele două ambulatorii ale spitalului, Steaua de Mare și Grand. „Ne gândim să introducem o co-plată pentru serviciile medicale din ambulatorii, ca o posibilitate de a obține și alte venituri. De exemplu, pentru un masaj spitalul primește 5 lei, conform Contractului - cadru, în condițiile în care pe piața liberă, la privați, un masaj costă de zece ori mai mult”, ne-a declarat Claudiu Liviu Arsene. Deocamdată, tarifele practicate sunt aceleași de anul trecut. Steaua de Mare își așteaptă pacienții Pentru sezonul estival 2009 - perioada din an în care solicitările cresc -, reprezentanții spitalului efectuează o serie de reparații curente, în special la ambulatorii. „La Steaua de Mare am făcut reparații la acoperiș și la instalațiile sanitare, am înlocuit conducta de apă pentru că înregistram pierderi mari. De asemenea, au fost făcute reparații la bazinul din incinta ambulatoriului Grand, au fost schimbate oglinzile, au fost montate ferestre cu tâmplărie PVC. Vrem să ne desfășurăm activitatea în condiții dintre cele mai bune”, a precizat managerul Claudiu Liviu Arsene. De altfel, ambulatoriul Steaua de Mare, care a fost închis pe perioada iernii, va fi deschis în această săptămână. Ambulatoriul este închis în sezonul rece, pentru a fi evitate cheltuielile inutile, având în vedere că hotelurile din împrejurimi, unde se cazează pacienții, sunt închise în extrasezon. Licență pentru exploatarea nămolului, până în martie 2010 Cheltuielile SCRMFB Eforie Nord s-ar reduce și dacă se va renunța la achiziționarea nămolului necesar pentru tratamente de la Sanatoriul Balnear Techirghiol, singura unitate care are, în prezent, licență de exploatare. Săptămânal, spitalul din Eforie Nord ia peste 20 de tone de nămol pentru cele două ambulatorii, la aproximativ 120 de euro tona. În acest sens, conducerea spitalului a întocmit un proiect pentru ca SCRMFB Eforie Nord să obțină propria licență pentru exploatarea nămolului. „Am obținut toate avizele, proiectul a fost trimis la Agenția Națională a Resurselor Minerale și așteptăm aprobarea. Sperăm ca până în martie 2010 să avem licența”, a arătat managerul unității spitalicești.