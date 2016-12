Programul Rabla, suplimentat cu 4.000 de tichete electronice

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național - Rabla Clasic 2016 este suplimentat cu aproximativ 4.000 de tichete electronice pentru persoanele fizice. „Anul acesta, programul Rabla a înregistrat o premieră. După 12 ani de funcționare, este pentru prima dată în istoria programului când tichetele electronice alocate persoanelor fizice sunt epuizate în trei săptămâni de la lansarea programului. Deoarece există în continuare cereri de la cetățeni pentru înscrierea în RablaClasic, am decis realocarea fondurilor în interiorul programului și suplimentarea numărului de tichete electronice”, a declarat Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.Inițial, suma alocată pentru persoanele fizice a fost de 115 milioane lei.Administrația Fondului pentru Mediu a decis suplimentarea sumei alocate cu 10 milioane de lei din bugetul pentru persoanele juridice. Prin această suplimentare și alte ajustări, în cadrul sistemului electronic al Programului se intenționează să se ajungă la peste 17.000 de tichete electronice pentru persoanele fizice.„În prezent, avem în derulare programul Rabla Plus, dedicat mașinilor electrice. Suplimentarea bugetului pentru Rabla Clasic oferă cetățenilor care doresc să achiziționeze o mașină electrică șansa de a beneficia de un discount de aproape 6.000 de euro”, a adăugat ministrul Cristiana Pașca Palmer. În cadrul programului Rabla Plus sunt disponibile ecotichete de 5.000 de lei pentru mașini electrice hibride și de 20.000 de lei pentru mașini 100 la sută electrice. Pentru a beneficia de acestprogram, cetățenii nu sunt obligați să caseze o mașină veche, așa cum se întâmplă în cazul programului Rabla Clasic, dar cele două programe pot fi cumulate, pentru un discount mai mare.