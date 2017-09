Program prelungit week-endul acesta, pe mai multe linii RATC

Autobuzele de pe mai multe linii vor avea program prelungit week- endul acesta și vor circula până la Poarta 1.Măsura a fost luată deoarece sunt programate mai multe evenimente cultural - artistice în Piața Ovidiu. Astfel, programul liniilor 42, 44, 48, 51 și 101 C se prelungește, sâmbătă și duminică, până la ora 24. De asemenea, liniile 42, 48 și 101 C se prelungesc până la Poarta 1, de la ora 18,00 și până la ora 24,00. Astfel, autobuzele care deservesc toate liniile prelungite vor opri în toate stațiile până la Poarta 1.Pe linia 42, autobuzele vor circula din zece în zece minute, pe linia 48 vor veni o dată la 12 minute, iar pe liniile 44, 51 și 101 C vor avea o frecvență de 13 minute.