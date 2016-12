PROGNOZA METEO până în DECEMBRIE. Iată cum va fi IARNA la CONSTANŢA

PROGNOZA METEO până în DECEMBRIE. Iată cum va fi IARNA la CONSTANȚA

Ştire online publicată Vineri, 26 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Națională de Meteorologie a făcut publică prognoza meteo pentru lunile octombrie-decembrie.OCTOMBRIE 2014. Temperaturile medii lunare vor fi peste mediile multianuale in sud-estul și local în sudul și vestul țării, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de cele normale. Cantitatile lunare de precipitatii vor inregistra in general valori peste normele climatologice in vestul, centrul si nord-estul tarii, iar in restul zonelor vor fi apropiate de mediile multianuale.NOIEMBRIE 2014. Valorile termice se vor situa peste medii in sud-est si local in sud si vest, iar in restul zonelor acestea pot fi apropiate de limitele normale. Cantitatile lunare de precipitatii vor prezenta o tendinta de excedent in majoritatea regiunilor, exceptand sud-estul, sudul si vestul tarii unde local acestea vor fi apropiate de mediile climatologice.DECEMBRIE 2014. Valorile termice vor fi in general apropiate de mediile multianuale in aproape toata tara, local in sud-estul si sudul tarii fiind posibile temperaturi medii lunare mai ridicate decat in mod obisnuit. Cantitatile lunare de precipitatii se vor situa in limitele climatologice in majoritatea zonelor, local in centrul tarii fiind posibile valori peste medii, iar in sud si vest sub norme.