Prognoza METEO / CUM VA FI VARA aceasta, la Constanţa

Prognoza METEO / CUM VA FI VARA aceasta, la Constanța

Calendaristic, vara a început deja pe litoralul românesc. Însă nu putem să spunem că până acum ne-am bucurat de prea multe zile însorite și temperaturi ridicate. A plouat cu găleata și va mai ploua și în zilele următoare, după care vremea își va reveni și o să ne tot săturăm de caniculă și de secetă. Meteorologii spun că vom avea o vară normală din punct de vedere termic, cu temperaturi ridicate și ploi puține. Nu exclud însă nici apariția unor fenomene extreme, care nu pot fi prognozate decât cu puțin timp înainte de producerea lor.Centrul Regional de Meteorologie „Dobrogea” a realizat o prognoză pentru vremea în următoarele trei luni. Vom avea o vară fierbinte, cu posibile valori termice ceva mai ridicate decât în mod obișnuit și cantități de precipitații sub normele climatologice.„Abia a început luna iunie, luna lui Cireșar, care se caracterizează printr-o alternanță a zilelor călduroase, valorile temperaturilor ajungând în timpul zilei la 30 de grade Celsius și chiar mai mult, cu zile reci cu ploi sub formă de aversă, când într-un interval scurt de timp se înregistrează o cantitate ce poate depăși cantitatea de precipitații medie lunară. Aspectul instabil al vremii este dat de activitatea ciclonică intensă din această perioadă care aduce aer umed oceanic peste zona țării noastre, iar la întâlnirea cu aerul tropical determină precipitații abundente”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Centrului Regional de Meteorologie „Dobro-gea”, Vasile Torică.Plouă, dar nu suficient pentru agriculturăÎn mod normal, în luna iunie, temperaturile medii ale aerului abia depășesc 20 - 21 de grade Celsius, dar au fost ani în care s-au înregistrat și 39 de grade Celsius, cum a fost în 2007, la Adamclisi.„Cantitatea de precipitații care a căzut până acum se încadrează în limitele normale, dar putem să spunem că încă este insuficientă pentru culturile agricole”, a explicat Vasile Torică.Caniculă și secetă, în iulie și augustÎn luna iulie deja vine canicula. Temperaturile medii se vor situa peste normalele climatologice și este posibil să avem și ploi abundente. „Luna iulie, denumită și luna lui Cuptor, este cea mai căldu-roasă din an. Ea se caracterizează cu un soare arzător și multe zile fierbinți. De asemenea, și în această lună există o instabilitate a stării cerului, fiind condiții de ploi abundente. Însă 20 - 22 de zile vor fi cu cer senin. Cantitățile de preci-pitații se vor situa sub normele climatologice”, ne-a mai spus directorul Centrului de Meteorologie.Și luna august va fi foarte călduroasă, iar valorile maxime vor depăși valorile medii anuale. Va ploua puțin, cantitățile de precipitații situându-se între 35 și 105 litri pe metru pătrat.Din 10 iunie, vine varaÎn zilele următoare, la Constanța, sunt așteptate ploi, dar se va mai și încălzi.„Pentru această perioadă, vremea este normală din punct de vedere termic, dar există un anumit grad de instabilitate. Cerul este variabil, cu înnorări după-amiaza, când se vor înregistra averse de ploi însoțite de descărcări electrice. Maximele se vor situa între 21 și 25 de grade Celsius, iar minimele între 12 și 17 grade Celsius. Sunt posibile precipitații în fiecare zi, în intervalul 5 - 10 iunie. Din 10 iunie, putem face aprecierea că a venit cu adevărat vara, deși din punct de vedere astronomic ea vine pe 22 iunie”, a mai completat directorul Vasile Torică.