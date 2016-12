Prognoză ANM: Cum va fi vremea în CONSTANŢA şi în ţară în următoarele TREI LUNI

Prognoză ANM: Cum va fi vremea în CONSTANȚA și în țară în următoarele TREI LUNI

Ştire online publicată Vineri, 31 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, astăzi, PROGNOZA METEO pentru intervalul FEBRUARIE-APRILIE 2014. Potrivit PROGNOZEI METEO pe luna FEBRUARIE, temperatura aerului va avea valori apropiate de mediile climatologice in regiunile centrale si nordice si peste aceste medii in restul teritoriului. Cantitatile lunare de precipitatii vor fi apropiate de mediile climatologice, posibil local excedentare in vestul, nord-vestul si centrul tarii.Potrivit PROGNOZEI METEO pe luna MARTIE, temperatura aerului va avea valori apropiate de mediile multianuale, exceptand regiunile sud-estice si local sudice, unde se vor situa peste normalul perioadei.Cantitatile lunare de precipitatii vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii, exceptand sud-estul, unde se vor incadra in normele climatologice.Potrivit PROGNOZEI METEO pe luna APRILIE, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice in sud-estul, vestul si local in sudul tarii si se vor situa sub normalul perioadei in restul regiunilor.Cantitatile lunare de precipitatii vor fi apropiate de mediile multianuale, cu o tendinta de excedent in centrul si nordul tarii.