Producătorii de medicamente, obligaţi să ţină medicamentul încă un an, după ce anunţă retragerea lui

Producătorii de medicamente, obligați să țină medicamentul încă un an, după ce anunță retragerea lui

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a explicat marți că legea română prevede că, în cazul în care un producător sau importator de medicamente își notifică intenția de a retrage un anumit produs, trebuie să îl mențină pe piață încă un an de zile, potrivit agerpres.ro."Există o prevedere legală care spune că atunci când un producător sau un importator își notifică intenția de a retrage de pe piață un anumit produs, trebuie să îl mențină pe piață încă un an. Am verificat săptămâna trecută împreună cu Agenția Națională a Medicamentului și cu Direcția farmaceutică aceste produse care au fost notificate, unele dintre ele au alternativă terapeutică pe piață, iar pentru celelalte o să avem discuții inclusiv cu firmele care doresc să le notifice, să vedem care sunt motivele. În același timp, știți că la Ministerul Finanțelor se lucrează pe o nouă reglementare în ceea ce privește clawback-ul, care aduce lucruri pozitive în ce privește piața medicamentelor", a declarat Florian Bodog, după ce a participat la o dezbatere organizată de Ziua Tineretului.