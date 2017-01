Procurorul general al României critică unele prevederi privind interceptarea telefoanelor

Ştire online publicată Miercuri, 21 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

# Laura Codruța Kovesi a declarat că unele din noile prevederi privind reținerea datelor telefonice încurcă activitatea procurorilor și că va propune Ministerului Justiției modificarea acestora. # „Legea privind reținerea datelor de către furnizorii de servicii de comunicații electronice este o porcărie a Comisiei Europene”, susține fostul președinte al Comisiei IT din Parlament, Varujan Pambuccian. „Având în vedere că această lege intră în vigoare, am cerut un punct de vedere de la mai mulți colegi procurori și am constatat că sunt o serie de prevederi care ne vor încurca activitatea. Am centralizat punctele de vedere venite de la mai mulți colegi din teritoriu și în cursul zilei de astăzi (n.r. - astăzi) vom formula o propunere către Ministerul Justiției, iar în măsura în care se vor considera fundamentate, noi sperăm să se modifice aceste dispoziții”, a declarat Kovesi. Datele privind convorbirile telefonice și SMS-urile vor fi înregistrate de operatorii de telefonie fixă și mobilă și vor fi stocate timp de șase luni, începând din 20 ianuarie, potrivit Legii 298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice, intrată în vigoare. Înregistrări pe bandă rulantă Astfel, toți operatorii de telefonie fixă și mobilă, precum Romtelecom, RDS&RCS, UPC, Orange, Vodafone, Cosmote și Zapp, sunt obligați să stocheze timp de 6 luni numărul de telefon al apelantului și al celui care a fost apelat, adresa abonatului, locația celui care este apelat, când a fost făcut apelul și cât durează convorbirea telefonică. Tot din 20 ianuarie, toți operatorii de telefonie fixă și mobilă sunt obligați să stocheze timp de 6 luni de SMS-urile pe care le trimitem, cui și când le trimitem. Legea dispune ca toate informațiile înregistrate în această perioadă să fie puse la dispoziția procurorilor, în urma unei cereri aprobate de președintele instanței de judecată căreia i-ar reveni competența să judece cauza în prima instanță, dacă informațiile indică pregătirea unei infracțiuni grave, potrivit articolului 15 din actul normativ. În caz de urgență, procurorii se pot… autoservi! Conținutul convorbirilor telefonice ar putea fi preluate direct de către procurori în caz de urgență, „când întârzierea obținerii autorizării din partea judecătorilor ar aduce grave prejudicii urmăririi penale ori îndeplinirii obligațiilor pe care și le-a asumat România ca stat membru al Uniunii Europene”. Legea e redactată astfel încât să fie „aproape inaplicabilă“ „Legea privind reținerea datelor de către furnizorii de servicii de comunicații electronice este o porcărie a Comisiei Europene”, susține fostul președinte al Comisiei IT din Parlament, Varujan Pambuccian. „Nu folosește la nimic. Eu am trecut-o abia când am primit steguleț roșu din partea Comisiei Europene. Am ținut-o timp de doi ani și am ignorat stegulețele galbene. Abia când am primit steguleț roșu am adoptat-o”, a mai declarat Pambuccian pentru evz.ro. El a mai spus că legea e redactată astfel încât să fie „aproape inaplicabilă“. Varujan Pambuccian mai spune că această reglementare nu face decât să mărească cheltuielile operatorilor, costuri care vor fi cu atât mai mari cu cât compania are mai mulți clienți. Fostul președinte al Comisiei tehnologiei informației dă însă asigurări că nicio companie nu dispune de suficiente resurse sau personal astfel încât fiecărui client să îi fie ascultate toate convorbirile telefonice. Spre deosebire de directiva europeană, datele nu pot fi văzute decât cu mandat judecătoresc, pe când în reglementarea europeană, oricine poate avea acces la aceste date.