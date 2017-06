PROCIV 2017 / Concluziile lui Raed Arafat după exerciţiul de alertare a populaţiei

PROCIV 2017 / Concluziile lui Raed Arafat după exercițiul de alertare a populației

Ştire online publicată Duminică, 23 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Concluzie îngrijorătoare după cel mai mare exercițiu de alertare a populației cu ajutorul sirenelor. Nu avem un sistem eficient de alertare în caz de dezastre: nici jumătate din locuitorii României nu au putut auzi semnalele, a spus coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență București.„Avem concluzii care sunt foarte clare. În acest moment nu putem spune că dispunem de un sistem eficient de alertare a populației. Având în vedere datele despre audibilitate care e sub 50%, e 48%. În cazul unui exercițiu care se cunoștea deja că va fi, cu oră, cu zi cu tot, totuși am avut problemă în activarea unor sirene. La București din aproape 390 de sirene, sub 100 au putut fi activate, cele care sunt centralizate la nivelul ISU București și Primăriei generale, am înțeles că la nivelul local au fost greutăți. Dacă suntem acum într-o situație normală și vrem să declanșăm o alarmă normală, nu știu cum o să găsim toți administratorii blocurilor să meargă să pornească sirenele. Același lucru poate să fie și la primăriile din orașele mici care au sirene”, a declarat Raed Arafat.Timp de patru zile, autoritățile au testat funcționarea a aproape 8.000 de sirene din toată țara. În satele din Olt, alarma în caz de dezastru, se dă ca în Evul Mediu. În 15 localități din județ, nu există sistem electronic așa că angajații primăriei trag clopotele sau folosesc fluiere ori tobe. Exercițiul a coincis cu ziua în care credincioșii au sărbătorit Izvorul Tămăduirii, iar oamenii au crezut că sunetele clopotelor anunțau slujba de la biserică.