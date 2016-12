Problemele cu care se confruntă persoanele seropozitive, sub lupa organizaţiilor

Problemele cu care se confruntă persoanele seropozitive, sub lupa organizațiilor

Persoanele seropozitive din județul Constanța au ocazia să discute cu medicii și psihologii despre problemele cu care se confruntă - complexitatea tratamentului pe care trebuie să-l urmeze pentru a avea o viață normală, greutățile întâmpinate în găsirea unui loc de muncă, clădirea unei relații cu un partener care să le înțeleagă afecțiunea. Discuțiile au loc în cadrul proiectului „Ia-ți tratamentul! Bucură-te de viață!”, desfășurat de Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Proiectul „Ia-ți tratamentul!” Bucură-te de viață!” a fost lansat, în decembrie 2009, la Târgu Mureș, iar Constanța este a doua oprire a membrilor UNOPA în demersul de a străbate țara și de a discuta cu bolnavii seropozitivi despre problemele lor. Principala temă de discuții este importanța respectării schemei de tratament, „ca element cheie pentru creșterea calității vieții persoanelor seropozitive”, a arătat Iulian Petre, președintele UNOPA. La Constanța, cei mai mulți bolnavi respectă rigorile tratamentului, dar nevoia unei discuții pe această temă se resimte, în special în privința celor din mediul rural, pentru care prezentarea lunară la medic este problematică. „Pentru unele persoane din mediul rural, a veni periodic la consultație este o provocare, din cauza situației financiare. Dar au fost găsite soluții: fie li se decontează transportul de către fundație, fie sunt incluse într-un grad de handicap și au gratuitate. De asemenea, avem echipe care se deplasează la domiciliile pacienților. Identificăm repede pacienții care ar trebui să fie la tratament și au întârziat, grație sistemului electronic de monitorizare pe care îl avem”, a afirmat Ana Maria Schweitzer, directorul executiv al Fundației Baylor Marea Neagră. Iulian Petre a explicat că este important să li se dea lămuriri persoanelor seropozitive cu privire la strictețea terapiei, medicamentația modernă, problemele ce ar putea apărea dacă nu respectă indicațiile medicilor și cum să depășească momentele de criză psihică. „Bolnavii trebuie ajutați să-și găsească resursele interne pentru a conștientiza că tratamentul crește durata și calitatea vieții. Este greu pentru că tratamentul trebuie urmat întreaga viață, ei iau câte două sau trei pastile pe zi, după un program strict. De asemenea, trebuie desființate miturile pe care le-au auzit despre medicația modernă”, a arătat reprezentantul UNOPA. Pentru a putea urma însă tratamentul, trebuie să le fie pus la dispoziție de către autorități. „A asigura tratamentul acestor persoane este vital. Incertitudinea și nesiguranța continuității tratamentului poate să le afecteze starea de sănătate. În Constanța nu au fost probleme, dar în alte județe pacienții au fost nevoiți să întrerupă terapiile, cu efecte nedorite. Așa s-a întâmplat la Suceava”, a atras atenția Iulian Petre. Discriminarea la locul de muncă - o problemă a prezentului Totodată, în cadrul întâlnirii desfășurate, ieri, la sediul Fundației Baylor Marea Neagră, persoanele seropozitive au avut prilejul să-și spună păsurile. „Principalele probleme cu care se confruntă bolnavii din județul nostru sunt găsirea unui loc de muncă, dificultatea emoțională în a dezvălui diagnosticul partenerului de viață și accesul neîngrădit la toate serviciile medicale. În ceea ce privește găsirea unui loc de muncă, sunt probleme pentru că de-a lungul timpului nimeni nu a crezut că se va ajunge în situația ca persoanele seropozitive să aibă o viață normală. În consecință, sunt mulți care nu au finalizat studiile sau nu au nicio pregătire profesională”, ne-a declarat Ana Maria Schweitzer. Președintele UNOPA a adăugat că organizația poate să-i ajute la acest capitol, prin organizarea de cursuri vocaționale. La nivelul Constanței, printre persoanele seropozitive se numără studenți și persoane care au un loc de muncă stabil. Totodată, bolnavii din zona de sud a județului lucrează în special în perioada sezonului estival. Boala este trecută, de cele mai multe ori, sub tăcere - de altfel, este dreptul legal al pacientului de a nu o dezvălui - pentru că, în caz contrar, apar discriminările. Oficial, în ultimii ani nu au mai existat situații când persoanele seropozitive și-au pierdut locurile de muncă din cauza afecțiunii. Președintele UNOPA susține însă că astfel de incidente au loc în continuare, dar nu pot fi probate. „Oamenii sunt angajați la negru și în cele mai multe situații sunt convinși să plece singuri, prin diverse metode”, a afirmat Iulian Petre. 800 persoane seropozitive, la Constanța În evidențele medicilor infecționiști din județul nostru sunt înregistrate 800 de persoane cu HIV/SIDA, dintre care aproximativ 740 urmează terapii. Numărul mare de pacienți plasează Constanța pe primul loc la nivel național. Cel mai în vârstă pacient are în jur de 64 de ani și a fost diagnosticat în urmă cu 20 de ani. De altfel, foarte mulți pacienți au fost infectați în perioada aceea. Doar aproximativ zece bolnavi au sub 18 ani, restul sunt majori. „Avem în evidențe și 62 de copii cu vârste sub patru ani, dar nu sunt bolnavi, sunt copiii persoanelor seropozitive. Îi ținem însă sub observație până la 18 ani”, a precizat directorul executiv al Baylor Marea Neagră. Numărul bolnavilor HIV/SIDA este într-o ușoară creștere, de la an la an. În 2009 au fost depistate seropozitiv 39 de persoane. La fel, în creștere ușor perceptibilă este și numărul deceselor. Anul trecut au murit 25 de bolnavi.