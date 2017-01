Primul centru privat specializat în medicina materno-fetală

Ştire online publicată Joi, 13 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Diagnosticul prenatal, reproducerea asistată și diagnosticarea afecțiunilor materne sunt acum accesibile într-un singur centru. MedLife a deschis primul centru complex de Medicină Materno-Fetală din București, în cadrul spitalului Life Memorial din Capitală. Centrul se adresează femeilor gravide, cuplurilor sterile sau infertile și tuturor femeilor care doresc să-ți verifice starea de sănătate. Serviciile medicale oferite sunt ultra specializate: fertilizarea in vitro, inseminare artificială, diagnosticul sterilității și infertilității, amniocenteze și testări genetice, cordocenteze, ecografii 3D și 4D, ecografii mamare și endovaginale, depistarea precoce a cancerului de col uterin și mamar, bi și triplutest, testări imunologice de sarcină, determinarea infecției cu HPV. Fertilizarea in vitro presupune ca prim pas consultația cuplului de către comisia de sterilitate-infertilitate, urmată de tratamentul medical indicat de comisie. Costul pentru o fertilizare in vitro simplă se ridică la suma de 1.300 de euro, iar pentru o fertilizare in vitro cu ICSI prețul este de 1.600 de euro. Inseminarea artificială costa 150 de euro, iar implantarea de embrioni congelați, 400 de euro.