Primăria se pregăteşte să vândă terenuri şi clădiri din municipiul Constanţa

Primăria se pregătește să vândă terenuri și clădiri din municipiul Constanța

După ce, ani la rând, Constanța a fost la cheremul unor așa-ziși investitori care au cumpărat la prețuri derizorii terenuri bine amplasate, unde au construit după bunul plac, Primăria Constanța vrea acum părerea constănțenilor despre vânzarea proprietăților din domeniul privat al municipiului Constanța.Pe site-ul instituției, a fost făcut public Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Constanța. Proiectul poate fi consultat până la jumătatea lunii februarie, iar cei care au propuneri și sugestii le pot trimite în scris către Primăria Constanța.Noua metodologie vizează vânzarea terenurilor sau imobilelor din domeniul privat al municipiului prin negociere directă sau prin licitație. Tranzacția se va putea face numai cu aprobarea Comisiei de vânzare, constituită prin hotărâre a Consiliului Local. De asemenea, se împuternicesc regiile autonome și societățile comerciale aflate sub tutela administrativă a Consiliului Local Constanța să vândă bunurile imobile aflate în administrarea acestora.Nu se poate cumpăra orice teren!Astfel, vânzarea prin negociere directă se poate face numai în cazuri strict determinate și doar în baza unei hotărâri adoptate, în condițiile legii, de Consiliul Local al Municipiului Constanța. Tot prin această hotărâre, se va aproba și prețul minim stabilit prin raportul de evaluare.Această procedură de vânzare este aplicabilă numai în cazul terenurilor care nu au fost revendicate și care sunt concesionate sau închiriate, care sunt diferențe de măsurători între suprafața înscrisă în actul de proprietate și suprafața reală sau pentru terenurile destinate extinderii proprietăților particulare, dacă nu vor și vecinii să le cumpere și își dau acordul, cu condiția ca dimensiunea și forma să nu permită realizarea oricărui tip de construcție independentă. De asemenea, se poate negocia direct cumpărarea terenurilor unde sunt amplasate active ale societăților privatizate sau a imobilelor ori terenurilor cu destinația de locuință sau nu, ce fac obiectul unor contracte valabile.În plus, negocierea directă se aplică și în situația reevaluării tuturor bunurilor imobile, terenuri sau construcții, pentru care s-a emis un nou certificat de urbanism în vederea construirii, la solicitarea proprietarului, cu o altă reglementare urbanistică decât cea prevăzută în certificatul de urbanism sau, după caz, în raportul de evaluare ce au stat la baza dobândirii proprietății din patrimoniul municipiului Constanța, fie sub forma vânzării, fie sub forma schimbului.Plata în rate, pe șase aniÎn toate cazurile, vânzarea se face numai după întocmirea unui raport de evaluare a bunului respectiv de către un evaluator autorizat aflat în relații contractuale cu municipiul Constanța.După negocierea prețului, pornind de la tariful minim, plata se poate face integral sau în rate trimestriale, pe timp de șase ani, cu un avans minimum de 5 la sută și cu o dobândă tot de 5 la sută pe an. Pentru activitatea sa, Comisia de vânzare va încasa un comision de 4 la sută din valoarea stabilită în urma negocierii.Atenție, prețul de pornire va fi cel stabilit prin raportul de evaluare aprobat prin hotărâre a Consiliului local, la care se va adăuga contravaloarea serviciului prestat de evaluator și a celorlalte cheltuieli oca-zionate de procedura vânzării după caz.Fără licitații trucate!În ce privește vânzările prin licitație, acestea se vor putea face numai după definitivarea procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate, practic, după soluționarea notificărilor formulate în baza Legii nr. 10, a retrocedărilor. Și aici, prețul de pornire va fi stabilit de raportul de evaluare a bunului destinat înstrăinării. Și prețul final va putea fi achitat integral sau în rate.Metodologia mai prevede ca respectiva comisie care va aproba vânzările să păstreze confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror altor informații prezentate de ofertanți. Înainte de începerea fiecărei ședințe de licitație, membrii comisiei vor da o declarație pe proprie răspundere, referitoare la situațiile de incompatibilitate.