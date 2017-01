Primăria refuză să spună opiniei publice unde s-au dus banii din „taxa de protecţie”

Primăria refuză să spună opiniei publice unde s-au dus banii din „taxa de protecție”

Primăria Constanța refuză să facă publică destinația sumelor de bani colectate din taxa de liniște. Birul a adus la bugetul local 53 de miliarde de lei vechi, anul trecut, și 33 de miliarde de lei vechi în primul trimestru al anului în curs. Birul pus pe capul agenților economici prin taxa de liniște și siguranță în derularea activităților economice în Constanța, Mamaia și Sat Vacanță, cunoscută de toți drept taxa de protecție, trebuie să ne ferească de hoți, cerșetori, prostituate, tâlhari sau comercianți ambulanți agasanți. Numărul de furturi din societățile comerciale a crescut cu 6% în 2008 Pentru a vedea unde s-au dus banii publici, am solicitat informații despre numărul agenților economici care trebuie să achite taxa, suma de bani colectată, scopul colectării birului, destinația sumelor colectate. O parte din informații ne-a fost oferită de directorul executiv al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanța, Carmen Trentea. De la directorul SPITVBL Constanța am aflat că aproape 14.500 de agenți economici au achitat, anul trecut, birul, iar în primul trimestru al anului în curs, alți 10.700 de agenți economici. Tot de la SPITVBL Constanța am aflat că anul trecut a fost colectată suma de 5.303.095 lei și, în primul trimestru al anului în curs, 3.344.078 lei. Birul se achită pentru „paza unor bunuri publice, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerșetorie, furturi, tâlhărie și prostituție, pentru combaterea comerțului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz și gunoi menajer și pentru prevenirea lipirii de afișe pe fațadele clădirilor, stâlpi și copaci”, se arată în răspunsul primit din partea SPITVBL Constanța. Deși agenții economici au achitat taxa de protecție, numărul de furturi din societățile co-merciale în 2008 a crescut cu 6% față de anul precedent. Mai exact, au fost înregistrate 816 cazuri de furt din societăți. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, multe dintre furturi au avut loc pe fondul nerespectării de către administratori a prevederilor Legii nr. 333/2003, care impune obligativitatea asigurării securității spațiilor în care își desfășoară activitatea. Un agent economic plătește astfel de două ori același serviciu, o dată obligat de Legea nr. 333/2003, iar a doua oară, de HCLM nr. 228/2008. Birul, încasat inutil Pentru că Primăria Constanța refuză să ne spună cum au fost cheltuite sumele de bani, se poate trage concluzia că municipalitatea a încasat birul de pomană. Hoții continuă să fie peste tot, prostituatele se găsesc, în continuare, pe străzile Constanței, oamenii sunt tâlhăriți pe stradă, în piață, în autobuze. Pe cerșetori îi ocolim în zona Gării Constanța, în autogări, în piețe, pe lângă biserici și în intersecții. În ciuda sumelor achitate an de an, din 2003 și până în prezent, comerțul ambulant a devenit o afacere mai ales în sezonul estival. Întrebarea firească pe care o punem este unde anume s-au dus banii? Este vorba, numai de la începutul anului, de 33 de miliarde de lei vechi. Deși am făcut o cerere în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Primăria Constanța nu a catadicsit să facă publică informația. În ciuda nenumăratelor scrisori pe care le-am primit de la primărie, în care ni se spunea că cererea a fost direcționată, de fiecare dată, către un alt departament, răspunsul a fost cât se poate de sec: „sumele încasate cu titlu de taxă de liniște în anul 2008 și în trimestrul I al anului 2009 s-au cheltuit conform regulamentului de adoptare a taxelor speciale, respectiv anexa 12 la HCLM 360/2007 și HCLM 228/2008, pentru asigurarea pazei bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța, inclusiv cele situate în stațiunea Mamaia, precum și asigurarea ordinii publice și siguranței cetățeanului”. Pentru a informa corect cititorii Cuget Liber, solicitasem Primăriei Constanța să ne spună, concret, cum au fost cheltuite sumele de bani, defalcat. Pentru răspunsul pe care l-am redat mai sus, și care nu corespunde solicitării, a fost nevoie ca cererea să treacă pe la Direcția Financiară, Direcția Gospodărire Comunală, Centrul de Informare Cetățeni, Direcția Urbanism. Ne-am fi așteptat ca, din răspunsurile administrației locale să aflăm cum a fost redusă infracționalitatea în municipiul Constanța, câte persoane ne asigură ordinea și liniștea publică în fiecare cartier, pe fiecare stradă, în preajma școlilor, cine a încasat efectiv banii. Astfel, autoritatea publică locală constănțeană nu a demonstrat necesitatea și eficiența exorbitantei taxe, cu alte cuvinte, constănțenii plătesc inutil birul.