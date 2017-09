Primăria Crucea a lansat proiectul "O societate pentru toate vârstele". "Avem nevoie de personal calificat"

1

Da !

Frigioi a facut bine ca l-a luat alaturi si pe Soare de la Silistea , care se pricepe foarte tare la proiecte si are si o functie de conducere in PSD Constanta . Astfel , a primit de la CJ Constanta in acesti ani de zece ori mai multi bani decat au primit administratiile din Medgidia , Mangalia , Pestera , Castelu , de pilda ... A dus la bun sfarsit mai multe proiecte importante , precum desfiintarea scolii din Tepes-voda , pentru care anterior , s-au cheltuit 23 de miliarde de lei : dotari , teren de sport , sala de spectacole etc., iar copiii , in numar de 120 , sunt transportati zilnic 8 km , la Silistea , pentru a anima o scoala de 400 de locuri , construita din bani de la minister si CJ , desi la Silistea sunt doar 48 de elevi si s-a trecut de cativa ani la clase simultane , atat la clasele 0-IV , cat si la cele de la V - VIII ... In fosta scoala de la Tepes-voda , marele primar s-a apucat sa faca o casa mortuara pentru biserica din localitate . De aia a primit de curand de la CJ Constanta , o alta uriasa suma ... Proiecte valoroase - oameni valorosi !