Primăria Constanţa refuză să ne dea informaţii privind locuinţele sociale

O nouă solicitare, niciun răspuns

Primăria Constanța refuză să ne dea informații privind locuințele sociale

În urma unui raport al unei comisii parlamentare, consiliile locale au fost acuzate că sunt responsabile de lipsa locuințelor sociale. Pentru că nu au cerut bani de la Ministerul de Finanțe, consiliile locale erau responsabile, potrivit raportului, de situația chiriașilor evacuați din casele naționalizate. Potrivit raportului comisiei de anchetă pentru investigarea modului în care au fost cheltuite sumele, din 2001 nu s-a construit nicio locuință socială. Cu toate că au fost alocați peste 225.000.000 lei, la care s-au adăugat sume suplimentare în 2007 și 2008, nu a fost ridicat niciun zid. Acuzațiile au vizat și Guvernele din 2001-2004, 2004-2008 și ministerele de resort. Pentru a vedea care este situația pe plan local am cerut informații Primăriei Constanța. Solicitarea a fost înaintată șefului Serviciului de Relații Internaționale din cadrul Primăriei Constanța, Liviu Tramudana. Pentru că răspunsul cerea timp, ni s-a spus să facem solicitare pe Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public. În solicitare am cerut să ni se comunice câte locuințe sociale au fost construite în Constanța și în ce perioadă, ce sumă de bani a fost investită pentru construirea lor, cine sunt beneficiarii, câte persoane au fost evacuate din casele naționalizate retrocedate. De asemenea, am întrebat și ce sumă de bani a cerul Consiliul Local Constanța de la Ministerul de Finanțe pentru construirea de locuințe sociale în ultimii șapte ani și, dacă nu a fost construită niciuna, care este motivația. Solicitarea a fost trimisă prin fax în data de 15.10.2008 și, conform Legii 544/2001, Primăria Constanța ar fi trebuit să ne răspundă în scris în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultate, complexitate, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. Nici până la această dată, Primăria Constanța nu a catadicsit să răspundă unei solicitări de informații de interes public. Și nu este pentru prima când redactorilor „Cuget Liber” le este refuzat accesul la informațiile de interes public. Chiar în situația în care autoritatea locală formulează un răspuns, acela este evaziv. Am sunat de la multe ori la Primăria Constanța și am reamintit funcționarilor publici că sunt datori cu informații de interes public. Mi-au cerut un număr de telefon și mi-au spus că voi fi contactată, însă n-am primit nici un apel de la vreun angajat al primăriei. Având în vedere că am solicitat informații de interes public încă așteptăm ca Primăria Constanța să formuleze un răspuns scris în urma solicitării noastre, conform Legii 544/2001.