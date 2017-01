Primăria Constanţa nu a amplasat, ieri, puncte de prim ajutor

Canicula nu sperie autoritățile

Primăria Constanța nu a amplasat, ieri, puncte de prim ajutor

42 de grade Celsius - atât arăta, ieri, după ora 14.00, un termometru amplasat undeva la umbră. Un altul, la câțiva metri depărtare, de această dată așezat în bătaia soarelui, indica 51 de grade Celsius. Și termometrele din mașini au indicat valori apropiate de 40 de grade Celsius. Constanța a fost toropită de căldură. De cealaltă parte, datele oficiale oferite de Centrul Regional de Meteorologie Constanța arătau că, la Constanța, maxima de ieri a fost de 31 de grade Celsius, iar la Cernavodă de 37 de grade Celsius. Dată fiind această situație, autoritățile din județ s-au întrunit și au ajuns la concluzia că trebuie să fie luate măsuri. Ca de obicei, acestea au rămas la stadiul de teorie. De puncte de prim-ajutor, nici vorbă, deși Prefectura Constanța a făcut recomandări în acest sens. Nu țin cont de recomandări Prefectul Dănuț Culețu a dispus identificarea vârstnicilor singuri, care suferă de boli cronice, pentru a se asigura la domiciliul acestora alimentele și apa potabilă necesare. De asemenea, Prefectura a recomandat identificarea spațiilor răcoroase care să constituie locații pentru organizarea punctelor de prim ajutor și pentru distribuirea de apă potabilă. Aceste puncte trebuie să funcționeze la Constanța, Manga-lia, Eforie Nord, Năvodari, Limanu, Hârșova și Adamclisi. Nu toate primăriile au ținut cont, însă, de aceste recomandări și amână luarea măsurilor ce se impun. La Constanța, autoritățile locale nu s-au grăbit să amplaseze punctele de prim ajutor unde să ofere apă constănțenilor și nici nu au solicitat Autorității de Sănătate Publică Județene (ASPJ) să trimită asisten-tele medicale, deși avertizarea cu cod galben era valabilă începând de ieri. În oraș, ieri, în jurul orei 16.00, nu era amplasată nicio căsuță mo-dulară. Dr. Marius Dumitru Enescu, directorul executiv al ASPJ, ne-a declarat: „Având în vedere experiența tristă pe care am avut-o cu corturile, când temperaturile din interior erau foarte ridicate, am propus să fie aduse căsuțe modulare. Noi ne-am angajat să furnizăm serviciile medicale, dar asta numai dacă vor exista aceste locații”, a explicat Enescu. Col. Neculai Coman, prim-adjunct al șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, ne-a declarat: „Am încercat să găsim firma transpor-tatoare. De aici încolo, e treaba primăriei. Căsuțele modulare sunt aduse în această seară (n. r. – ieri seară) de la Oltina și vor fi preluate un consilier al Primăriei Constanța. Instalarea, paza, dar și aprovizio-narea cu apă intră în sarcina pri-măriei. Noi doar le-am disponibi-lizat”, a explicat col. Neculai Coman. Apă plată, distribuită la Mangalia La Mangalia, primăria a amplasat trei automate de apă în zonele cele mai aglomerate. Cât despre acordarea primului ajutor, primarul Zanfir Iorguș ne-a declarat: „Noi suntem un oraș mic, avem policlinică, avem cabinete medicale, avem Spitalul Municipal, așa că oamenii pot beneficia de servicii medicale“. La Hârșova, viceprimarul Florin Stancu ne-a explicat că există un grup de îngrijitori la domiciliu care s-au angajat să țină sub observație starea de sănătate a vârstnicilor din localitate. Nu se distribuie apă, dar pe stradă funcționează țâșnitori. „Am dat dispoziție și la spital să fie realizat un set de recomandări medicale pentru persoanele cu diverse afecțiuni“, a explicat vicepri-marul. La Limanu, apa este distribuită chiar la primărie, după cum ne-a declarat primarul localității, Nicolae Urdea. Și la Năvodari a început identificarea persoanelor cu probleme de sănătate. Administrația locală nu a hotărât deocamdată dacă va înființa puncte de prim ajutor în localitate. La Eforie Nord și Sud, puncte de prim ajutor funcționează doar pe plajă, iar în cele două localități există țâșnitori la care oamenii își pot potoli setea. La Adamclisi, la sediul primăriei se află în fiecare zi o asistență comunitară trimisă de Autoritatea de Sănătate Publică, după cum ne-a declarat primarul localității, Emilian Burcea. În tot acest timp, numărul solici-tărilor către ambulanță crește. Medicii înregistrează în jur de 380 de solicitări în 24 de ore, după cum ne-a declarat Mihaela Coman, medic coordonator în cadrul Servi-ciului de Ambulanță Județean. De asemenea, ieri, până la ora 16.00, fuseseră înregistrate cinci leșinuri în stradă. Medicii de la Ambulanță mai sunt solicitați pentru lipotimii, spasmofilii, sindroame diareice. Medicii recomandă, în special bătrânilor, copiilor și cardiacilor să evite expunerea la soare, mai ales la orele amiezii, să circule cu capul acoperit, să evite locurile aglomerate și să consume cel puțin doi litri de apă plată sau ceai, dar și multe legume și fructe.42 de grade Celsius - atât arăta, ieri, după ora 14.00, un termometru amplasat undeva la umbră. Un altul, la câțiva metri depărtare, de această dată așezat în bătaia soarelui, indica 51 de grade Celsius. Și termometrele din mașini au indicat valori apropiate de 40 de grade Celsius. Constanța a fost toropită de căldură. De cealaltă parte, datele oficiale oferite de Centrul Regional de Meteorologie Constanța arătau că, la Constanța, maxima de ieri a fost de 31 de grade Celsius, iar la Cernavodă de 37 de grade Celsius. Dată fiind această situație, autoritățile din județ s-au întrunit și au ajuns la concluzia că trebuie să fie luate măsuri. Ca de obicei, acestea au rămas la stadiul de teorie. De puncte de prim-ajutor, nici vorbă, deși Prefectura Constanța a făcut recomandări în acest sens. Nu țin cont de recomandări Prefectul Dănuț Culețu a dispus identificarea vârstnicilor singuri, care suferă de boli cronice, pentru a se asigura la domiciliul acestora alimentele și apa potabilă necesare. De asemenea, Prefectura a recomandat identificarea spațiilor răcoroase care să constituie locații pentru organizarea punctelor de prim ajutor și pentru distribuirea de apă potabilă. Aceste puncte trebuie să funcționeze la Constanța, Manga-lia, Eforie Nord, Năvodari, Limanu, Hârșova și Adamclisi. Nu toate primăriile au ținut cont, însă, de aceste recomandări și amână luarea măsurilor ce se impun. La Constanța, autoritățile locale nu s-au grăbit să amplaseze punctele de prim ajutor unde să ofere apă constănțenilor și nici nu au solicitat Autorității de Sănătate Publică Județene (ASPJ) să trimită asisten-tele medicale, deși avertizarea cu cod galben era valabilă începând de ieri. În oraș, ieri, în jurul orei 16.00, nu era amplasată nicio căsuță mo-dulară. Dr. Marius Dumitru Enescu, directorul executiv al ASPJ, ne-a declarat: „Având în vedere experiența tristă pe care am avut-o cu corturile, când temperaturile din interior erau foarte ridicate, am propus să fie aduse căsuțe modulare. Noi ne-am angajat să furnizăm serviciile medicale, dar asta numai dacă vor exista aceste locații”, a explicat Enescu. Col. Neculai Coman, prim-adjunct al șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, ne-a declarat: „Am încercat să găsim firma transpor-tatoare. De aici încolo, e treaba primăriei. Căsuțele modulare sunt aduse în această seară (n. r. – ieri seară) de la Oltina și vor fi preluate un consilier al Primăriei Constanța. Instalarea, paza, dar și aprovizio-narea cu apă intră în sarcina pri-măriei. Noi doar le-am disponibi-lizat”, a explicat col. Neculai Coman. Apă plată, distribuită la Mangalia La Mangalia, primăria a amplasat trei automate de apă în zonele cele mai aglomerate. Cât despre acordarea primului ajutor, primarul Zanfir Iorguș ne-a declarat: „Noi suntem un oraș mic, avem policlinică, avem cabinete medicale, avem Spitalul Municipal, așa că oamenii pot beneficia de servicii medicale“. La Hârșova, viceprimarul Florin Stancu ne-a explicat că există un grup de îngrijitori la domiciliu care s-au angajat să țină sub observație starea de sănătate a vârstnicilor din localitate. Nu se distribuie apă, dar pe stradă funcționează țâșnitori. „Am dat dispoziție și la spital să fie realizat un set de recomandări medicale pentru persoanele cu diverse afecțiuni“, a explicat vicepri-marul. La Limanu, apa este distribuită chiar la primărie, după cum ne-a declarat primarul localității, Nicolae Urdea. Și la Năvodari a început identificarea persoanelor cu probleme de sănătate. Administrația locală nu a hotărât deocamdată dacă va înființa puncte de prim ajutor în localitate. La Eforie Nord și Sud, puncte de prim ajutor funcționează doar pe plajă, iar în cele două localități există țâșnitori la care oamenii își pot potoli setea. La Adamclisi, la sediul primăriei se află în fiecare zi o asistență comunitară trimisă de Autoritatea de Sănătate Publică, după cum ne-a declarat primarul localității, Emilian Burcea. În tot acest timp, numărul solici-tărilor către ambulanță crește. Medicii înregistrează în jur de 380 de solicitări în 24 de ore, după cum ne-a declarat Mihaela Coman, medic coordonator în cadrul Servi-ciului de Ambulanță Județean. De asemenea, ieri, până la ora 16.00, fuseseră înregistrate cinci leșinuri în stradă. Medicii de la Ambulanță mai sunt solicitați pentru lipotimii, spasmofilii, sindroame diareice. Medicii recomandă, în special bătrânilor, copiilor și cardiacilor să evite expunerea la soare, mai ales la orele amiezii, să circule cu capul acoperit, să evite locurile aglomerate și să consume cel puțin doi litri de apă plată sau ceai, dar și multe legume și fructe.