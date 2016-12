Primăria Constanţa ne sare de la numărătoare

Primăria Constanța ne sare de la numărătoare

La toamnă, va avea loc Recen-sământul Populației și Locuințelor 2011. Activitățile premergătoare numărării efective a cetățenilor și a caselor lor au început de câteva luni, iar în următoarea perioadă, sunt foarte condensate. Cu toate acestea, la Constanța recen-sământul ar putea chiar să nu aibă loc. Se pare că autoritățile locale nu au luat în serios calendarul recensământului și nu s-au impli-cat suficient, punând în pericol însăși desfășurarea lui.Deși la această dată ar fi trebuit să fie gata împărțirea pe sec-toare, în județul nostru nici măcar nu au fost validate trama stradală, numerele administrative și denu-mirile clădirilor de locuit. Autori-tățile din fiecare localitate, prin comisiile desemnate, ar fi trebuit să valideze toate acestea pe serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Dar nu au făcut mai nimic.„Această operațiune este deo-sebit de importantă, pentru că pe baza ei se vor face automat alo-cări pe străzi, numere administrative și clădiri de tip bloc pe fiecare sector de recensământ în parte. Astfel, va rezulta pentru fiecare localitate un număr de recenzori în funcție de numărul de locuințe declarat în aceste validări și în bazele de date aferente operațiunii. Dacă nu se tratează cu seriozitate această activitate, poate rezulta un număr de recenzori care să meargă la aceeași adresă sau unele adrese să fie nerecenzate, pentru că au fost trecute de către două, trei ori, iar altele au fost omise din bazele de date. De asemenea, prin omiterea denumirilor de blocuri sau de unități de locuit în comun, poate apărea fenomenul că un recenzor să aibă de recenzat 300-400 de locuințe și nu va reuși în perioada dedicată, de zece zile, să facă efectiv acest lucru”, explică Enache Bușu, directorul executiv al Direcției Județene de Statistică (DJS) Constanța.În Constanța, nu a fost validat niciun bloc și nici cartierele Palazu Mare și MamaiaPe 24 iunie 2011, au sosit de la ANCPI bazele de date cu informațiile validate de către municipii și orașe. De asemenea, DJS a transmis către comisiile locale pentru a fi completate cu numărul de locuințe, la fiecare adresă în parte și numărul de locuri de cazare pentru fiecare unitate de locuit în comun, de tip spitalicesc, social, școlar, cămine de bătrâni, turistic și ale cultelor.„Din verificările efectuate pe bazele de date primite, am constatat că există localități administrativ-teritoriale din județ care nu au efectuat această validare și deci lipsesc informațiile respective, cum ar fi municipiul Constanța care nu are validare pentru Palazu Mare și Mamaia, iar Băneasa nu are validarea pentru Făurei, Negureni și Tudor Vladimi-rescu. În plus, municipiul Con-stanța nu are validat niciun bloc. În alte localități există adrese și numere administrative necon-forme cu realitatea din teren care se repetă chiar și de trei ori, la același bloc, pe aceeași stradă”, precizează Enache Bușu.Județul Constanța,pe ultimul locMai mult decât atât, în municipiul Constanța nu a fost numit nici măcar Secretariatul Tehnic al Co-misiei Locale, conform legislației în vigoare pentru localități mai mult de 100.000 de locuitori, și nici persoana care răspunde de legătura cu Secretariatul Tehnic Județean.„Încă se mai pot îndrepta unele dintre probleme și pentru asta ar trebui ca Oficiul Cadastru și Publi-citate Imobiliară Constanța să țină legătura cu ANCPI și să formuleze o solicitare prin care să mai permită corecții pentru județul nostru și, eventual, trecerea județului pe ultimul loc la rândul procesării automate a sectoarelor de recen-sământ”, adaugă directorul DJS.Recenzarea propriu-zisă va avea loc în intervalul 22 - 31 octombrie și se va efectua după locuințe.