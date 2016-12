Primăria Constanţa. Începe reabilitarea şi modernizarea iluminatului public din Constanţa

2

Compozitori

Finalizare sistem iluminat public si asfaltare strazi, parca era vorba... De asfaltare nu se mai spune nimic. Pe strada Rapsodiei la ora asta inca nu s-a montat niciun stalp, ce sa mai vorbim de asfaltare sau finisaje, asta cu o luna inainte de termenul de finalizare al proiectului. Va bateti joc de noi?! Ati conditionat asfaltarea strazilor din cartierul Compozitori fata de instalarea sistemului de iluminat public : va fac cunoscut d-nule Primar, faptul ca cele doua activitati nu au nicio legatura una cu cealalta : santurile (daca se pot numi asa) au fost realizate pe langa casele oamenilor, eventual pe zona de trotuar (asa cum ar trebui sa existe intr-un ORAS), si nu pe suprafata carosabila. In cartierul Compozitori, ca exemplu, nu se mai lucreaza de 1 luna (s-a lucrat cam 2-3 saptamani sa se sape un ,,sant'' si sa se monteze cativa stalpi pe UNELE strazi - nu toate), pamantul rezultat in urma sapaturilor a fost aruncat pe strazi, asta ca ploile care vor urma sa produca o mocirla adevarata. Pentru reprezentantii autoritatii contractante si a castigatorului Luxten : ne puteti raspunde cu 1 luna inainte de finalizarea proiectului cand se va finaliza iluminatul public si cand vor fi asfaltate strazile in cartierul Compozitori ?