Primăria Constanţa a intrat în rândul lumii: şi-a făcut pagină de Facebook. Acum se angajează "calculatorişti"

Masina de dat explicatii

In urma cu 2-3 ani,spuneam ceva de Instalatia Automata de Explicat(pe scurt IAEx 2015).Cand primarul nu este in stare sa rezolve problemele comunitatii,apeleaza la feisbuc sau la o instalatie de dat explicatii.Am avut dreptate.De la explicatii pe feisbuc la o masina automata ("IAEx 2015") a ramas doar un pas.Pe feisbuc trebuie sa dai raspunsul la sute/mii de intrebari.Este complicat si multa munca pentru zeci/sute de calculatoristi.Automatul este solutia.Spuneam ca automatul "IAEx 2015" seamana cu un bancomat.Spre deosebire de bancomat care-ti explica de ce nu mai ai bani in cont,automatul primariei iti explica de ce nu ai caldura in casa sau de ce te-a mutilat gardul cimitirului.De exemplu,bagi o fisa de 50 bani in automat,formulezi o intrebare si primesti explicatia primarului.Daca esti multumit de raspuns,ai la dispozitie butonul "Like".Daca nu esti multumit de raspuns mai bagi o fisa sau apesi pe butonul "Sictir"(S).Spre deosebire de bancomat prevazut cu o camera video,instalatia IAEx 2015 are un fel de parghie si o manusa de box.Daca il jignesti pe primar primesti un pumn in figura sau o citatie la cremenal.Daca vorbesti frumos,primesti o insigna de la pesede,un pachetel cu biscuiti sau o cravata rosie.Recent,am primit o scrisoare de la SPIT Constanta(Dragii mei constanteni).Primarul ne explica in scrisoare de ce s-a scumpit caldura.Din cauza pedeleului,ca sa fie clar.In ziarul Telegraf,purtatorul de explicatii al primarului,aflam cand sunt corecte hotararile judecatoresti si cand nu sunt corecte.De exemplu,arestarea lui Mircea Basescu a fost corecta dar arestarea lui Mazare a fost un abuz al justitiei basiste.Sa fie clar !