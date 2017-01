Preţurile la căldură şi apă caldă, de două ori şi jumătate mai mari

În funcție de venituri

Prețurile la căldură și apă caldă, de două ori și jumătate mai mari

După știrea că vor fi micșorate salariile și pensiile, românii par să fie bombardați din toate părțile de vești proaste. Pachetul de măsuri propus de președintele Traian Băsescu pentru a salva țara de la faliment cuprinde, pe lângă reducerile de venit pentru o mare parte din români, sistarea subvențiilor pentru căldură și apă caldă de consum. La ora actuală, de subvențiile respective beneficiază toți consumatorii branșați la sistemul centralizat de încălzire. După renunțarea la subvenții, prețurile vor crește imens, dublându-se sau chiar triplându-se. Conform propunerii președintelui Băsescu, sistarea se va face la subvențiile globale, urmând a se stabili un plafon, astfel încât persoanele cu venituri mari să plătească integral costul gigacaloriei. „Subvențiile globale vor fi sistate și se va acorda subvenție celor care au ne-voie de ea. Nu sunt cuplat la încălzirea centrală, dar dacă aș fi, deși am cel mai mare salariu, teoretic, din Administrație, aș primi acea subvenție, când, în mod real, ea trebuie adresată cetățeanului care are nevoie de ea”, a precizat șeful statului. Subvenții de aproape 200% În prezent, prețul plătit de popu-lație este mult mai mic decât costul real de producere a energiei. Diferența dintre cele două prețuri este suportată de autoritățile locale, dar și de la bugetul de stat. În județul Constanța există mai mulți furnizori de energie termică, subvențiile acordate de primării acoperind, în unele cazuri, chiar de aproape două ori tariful către populație. Potrivit unei statistici întocmite de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, cea mai scumpă energie termică din județ o plătesc locuitorii din Eforie (245,80 lei), iar cea mai ieftină cei din Cernavodă (69,76 lei). Cea mai mare subvenție este suportată de Consiliul Local Mangalia (278,32 lei pe CLU). Constănțenii plătesc, în prezent, 137 de lei/gigacalorie În municipiul Constanța, CET Palas furnizează gigacaloria la prețul de 305,65 de lei, însă prețul de facturare la populație practicat de RADET Constanța este de 137,00 lei. Totalul apartamentelor racordate la sistemul centralizat este de 86.814 lei. La Cer-navodă, Consiliul Local, prin Direcția de Apă Canalizare și Termoficare furnizează apă caldă și căldură pentru 3.153 de apartamente, la prețul de 69,76 de lei gigacaloria. La Năvodari, agentul termic pentru 10.290 de apartamente vine de la TSP Ecoterm S.A. Prețul de furnizare aprobat este de 301,58 de lei, dar populația plătește 178,50 lei. La rândul lui, Consiliul Local din Medgidia, prin Direcția de Servicii Publice, are 237 de branșamente în funcțiune, cu 3.740 de apartamente racordate la sistemul de încălzire. Prețul de furnizare ajunge la 280,86 de lei, dar consumatorii casnici plătesc numai 139,40 de lei. Cea mai scumpă gigacalorie din județ o plătesc locuitorii orașului Eforie. Aici există 20 de branșamente, cu 450 de apartamente racordate. Prețul de furnizare a energiei termice produsă de S.C. Ecoterm Energy SRL ajunge la 424,24 lei pe CLU, în timp ce populația plătește 245,80 de lei. La Mangalia, energia termică pentru cele 7.273 de apartamente racordate este produsă de S.C. Rominservices Therm S.A. Prețul de furnizare este mai mare decât în Eforie, ajungând la 443,32 pe CLU, dar populația plătește mai puțin, adică 165,00 lei pe CLU. Întreținerea la trei camere ar putea depăși 600 de lei pe lună În realitate însă reprezentanții Electrocentrale Constanța spun că prețul de furnizare, cu tot cu subvenții, nu acoperă nici măcar costurile de producție a agentului termic. RADET Constanța se abține să comenteze, deocamdată, propu-nerea președintelui. „Nu știm încă dacă va exista într-adevăr o astfel de măsură. Nu cunoaștem normele de aplicare și nu putem să spunem nimic deocamdată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al regiei, Florin Rugină. Majorarea prețului la agent termic pentru populație va avea, cel mai probabil, ca efect imediat creșterea numărului restanțierilor. Rămâne de văzut ce plafon de venit vor avea în vedere guvernanții în momentul în care vor adopta propunerea. Însă, cu siguranță, puțini români își vor mai putea permite să plătească încălzirea și apa caldă la un apartament de trei camere, cu trei persoane, în loc de 280 de lei pe lună, iarna trecută, peste 600 de lei pe lună, iarna viitoare.