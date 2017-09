Preţuri imbatabile la componente PC, la eMAG

Prețuri imbatabile la componente PC, la eMAG

De cele mai multe ori dotările calculatoarelor, care vin la pachet din fabrică sunt standard, cu toate că nevoile pentru folosirea acestuia sunt foarte diferite pentru fiecare dintre noi. Tocmai de aceea, atunci când cumpărăm un calculator nou, vrem mereu ca acesta să fie personalizat în propriul nostru stil, unic și care să ne reprezente cel mai personalitatea.Acesta este și motivul pentru care tot mai mulți consumatori preferă să își construiască un calculator de la zero, pentru a încorpora în el exact elementele care le sunt necesare și să renunțe, în acest fel, la toate celelalte care nu le satisfac nevoile. Cea mai mare parte dintre acești consumatori sunt cei pasionați de gaming, editori conținut video/foto, programatori, specialiști în IT etc., persoane care nu sunt mulțumite de configurările actuale sau consideră că sunt prea scumpe și vor să facă update-uri pe elemente specifice pentru a rula cele mai bune programe. Spre exemplu, gamerii preferă să își modeleze propriile configurații prin achiziționarea separată a componentelor PC , pentru a avea un control mai mare asupra configurației, dar și pentru că oferta de sisteme desktop pentru jocuri este destul de săracă în România.Pentru a beneficia de cele mai bune prețuri, cei mai mulți aleg să achiziționeze produse resigilate. Ei recurg la aceste soluții, în primul rând pentru că toate produsele resigilate primesc garanția oficială, exact ca în cazul celor sigilate. În al doilea rând, ei fac acest lucru pentru că, de multe ori, reducerile de preț sunt considerabile. În al treilea rând, beneficiind de posibilitatea returului, în cazul în care nu sunteți mulțumit de achiziția făcută, le puteți returna ușor. Cei care vor să achiziționeze astfel de componente PC – precum carcase, o pot face direct din fața calculatorului, de la adresa: https://www.emag.ro/carcase/c . Aceste componente au garanția că funcționează 100%, conform diferitelor testări realizate deja.Trebuie amintim că la momentul actual sunt numeroase magazine on-line care oferă o gamă largă de componente PC. Printre cele mai cunoscute magazine se numără și eMAG. Ca urmare, eMAG sare în ajutorul clienților, prin punerea la dispoziție a unei game variate de produse resigilate, precum plăci video, plăci de bază, surse PC și memorii, pentru diferiți furnizori de top, printre care: intel, AMD, ASUS etc.Reducerile pentru această categorie sunt fantastice. În prezent, acestea pot ajunge chiar până la 52%.Serviciile multiple pe care eMAG le pune la dispoziție clienților săi, precum livrarea rapidă coletului în două ore, deschiderea coletului la livrare, 30 zile drept de retur, suport și comenzi 24/7, plata cu cardul în rate fără dobândă sau finanțarea în rate prin eCREDIT, fac alegerea noastră să fie mai ușoară.Construiește-ți propriul PC la prețuri incredibile. Nu rata ofertele de preț imbatabile!