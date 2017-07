Preţuri de sezon. S-a scumpit intrarea la Delfinariu, Acvariu şi Microrezervaţie

Prețuri de sezon. S-a scumpit intrarea la Delfinariu, Acvariu și Microrezervație

Astfel, pentru un bilet de intrare la Delfinariu, Microrezervație și Păsări exotice, un adult plătește 40 de lei, față de 12 lei, iar elevii și studenții plătesc 10 lei. Copiii sub șapte ani vor intra, în continuare, gratuit. La Planetariu, intrarea costă 8 lei pentru adulți, 2 elevi pentru elevi și studenți, iar copiii sub șapte ani nu au acces.Dacă doriți să vizitați Acvariul de pe faleza de la Cazinoul din Constanța va trebui să scoateți din buzunar 20 de lei pentru un adult și 5 lei pentru un elev sau student. Copiii sub șapte ani nu au nevoie de bilet.Pentru a vizita Microrezervația, taxa de intrare este 8 lei pentru adulți, 2 lei pentru elevi și studenți, iar copiii care nu au implinit încă șapte ani pot intra gratuit.