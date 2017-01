Preţul gazelor naturale va rămâne neschimbat până la primăvară

Prețul gazelor naturale va rămâne neschimbat până la primăvară

Prețul gazelor naturale nu se va majora în primele două luni ale acestui an. Augustin Oprea, directorul Congaz, a declarat că, în urma discuțiilor purtate cu ANRE, nu s-a ajuns la un compromis. „Metodologia de calcul a tarifelor este stabilită prin lege. Este vorba de costul de achiziție a gazelor, a costurilor de exploatare a rețelelor de distribuție. Cert este faptul că, dacă nu am majorat prețul gazelor naturale furnizate populației cu 8% așa cum am cerut, nu vom mai face investiții în această perioadă. Investițiile le facem din surse proprii și din credite bancare pe care le plătim tot noi”, a declarat Augustin Oprea. ȘI totuși, Congaz are planuri mari pe 2007 și pe anii următori. Se vor finaliza rețelele începute, urmând ca proiectele să se îndrepte către alte localități. Prima comună vizată este Cumpăna. Urmează Lumina, Negru Vodă și altele, urmând ca în următorii ani să vină rândul Mangaliei și a celor două Eforii. Pentru 2007, furnizorul de gaze naturale și-a propus să investească suma de 10 milioane de euro. „În ultimii doi ani ne-am dublat numărul de clienți. În primii șase ani de funcționare am avut 10.000 de clienți, iar în următorii doi ani am ajuns la 22.000 de clienți”, spune directorul Congaz. Începând cu luna ianuarie, Congaz dispune de un nou sediu secundar - Baza de producție din localitatea Ovidiu.