Preselecţie pentru căpşunari în Danemarca

CERERE

CURICULUM VITAE Ma numesc Panait Octavian , m-am nascut in Constanta , la data de 25-05-1965 , locuiesc in Constanta Studi Liceul ind.Nr.9 ,profil foraj marin , dupa care am fost angajat la I.F.S.M.PETROMAR unde am facut un curs de 10 luni in anul 1988 de Strungar Frezor din anul 1993 am fost inbarcat la diferite compani de navigatie strungar , am mai facut un curs de Sudor de 3 luni in anul 1998 si un curs de FITTER dupa care am fost angajat la diferite firme subcontractoare din santierul DW Mangalia sudor timp de 14 luni pentru ami imbunatati meseria de sudor dupacare am fost autorizat Bureau Veritas si am navigat la compani straine in functia de Fitter pana in anul 2008 . Din 2008 am lucrat periodic sudor in santierul Midia , Sofer ,Taximetrist o luna , in constructi , in Italia la o rafinarie de produse petroliere , momentan liber profesionist. POSED MASINA MERCEDES BENZ VITO 115cdi , 7+1 persoane TRANSPORT OCAZIONAL Tel. contact.+4 0729 530 445 +4 0762 941 173 Va multumesc