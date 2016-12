Preşedinţii asociaţiilor de proprietari, sfătuiţi de RADET Constanţa să nu accepte debranşările şi mansardările

Președinții asociațiilor de proprietari, sfătuiți de RADET Constanța să nu accepte debranșările și mansardările

Aproximativ 350 de asociații de locatari/proprietari au fost invitate să participe, ieri, la un dialog cu reprezentanții Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET) Constanța pentru a ridica problemele cu care se confruntă. Doar 87 dintre asociații au dat curs invitației și, după ce au ascultat temele propuse de RADET, președinții s-au plâns de problemele pe care le au la asociațiile lor. Evenimentul a avut loc la Casa de Cultură și nu a fost lipsit de incidente. Cei invitați au trebuit să spună de la ce asociație sunt, pentru a putea fi identificați pe liste, neavând voie să participe decât președinții și administratorii de la sectoarele 1, 2, 3 și 6 Nord. „Împărțiți ceva și mie nu-mi dați?”, țipa un bărbat. Recalcitrant și pus pe harță, bărbatul nu s-a lăsat dat afară, dar a stat cuminte în banca lui. Primul care a deschis dialogul a fost Liviu Popa, directorul de producție al regiei. „Am gândit acest mod de colaborare pentru a afla problemele cu care unele dintre asociațiile de locatari/proprietari se confruntă”, a precizat directorul de producție. „Nu vă recomand să mai acceptați debranșări, pentru că astfel veți plăti mai mult” Potrivit lui Liviu Popa, cea mai mare problemă cu care se confruntă regia de termoficare este cea a recirculării apei calde: „Gestionăm 458 de kilometri de conducte, prin care furnizăm apă caldă și căldură. Din proiectare nu a fost prevăzută recircularea și sunt zone unde este imposibil s-o implementăm și acum”. Re-circularea menține temperatura apei calde astfel încât să curgă la robinet într-un timp scurt. Președinții de asociație au fost rugați de reprezentanții RADET să ia în considerare că mai mulți kilometri de conducte s-au deteriorat și că și-au micșorat diametrul interior, strangulând debitul. „Atunci când facem noi revizii, poate reușiți să vă înlocuiți tronsoanele de conducte. Vă recomandăm dacă începeți astfel de investiții să nu încheiați contracte cu firme care lucrează ieftin și să cereți garanție, pentru a-i putea trage la răspundere în caz de ceva”, a atras atenția reprezentantul RADET Con-stanța. Sfaturile au vizat și verificarea firmei care execută lucrarea, dacă respectă proiectul de instalare al blocului. Potrivit lui Liviu Popa, dacă firma nu respectă diametrele interioare, debitul de agent termic este strangulat, iar lipsa căldurii în locuință va ridica probleme mari în sezonul rece: „Din păcate, RADET nu este capabil să execute lucrări de înlocuire a rețelelor, dar este un obiectiv al nostru”. Un alt sfat care a venit din partea regiei de termoficare a făcut referire la debranșări. „Să nu acceptați debranșările, pentru că faceți un deserviciu vecinilor, iar cei implicați direct vor fi cei cu repartitoare de costuri, care vor folosi mai mult agent termic. Nu vă recomand să mai acceptați debranșări, pentru că astfel veți plăti mai mult”, a reacționat Popa. Nici mansardarea nu este recomandată de RADET. „Prin mansardare, suprafața radiantă crește și punctul termic nu mai face față. Gândiți-vă bine la consecințe atunci când acceptați mansardarea”, a atras atenția Eugen Ionescu, directorul comercial al RADET Constanța. Facturi de regularizare la căldură Problemele legate de partea comercială au fost lămurite de Eugen Ionescu. Reprezentantul regiei a discutat cu președinții asociațiilor de proprietari despre posibilitatea facturării unei cantități constante de agent termic pe o anumită perioadă, ca mai apoi regularizarea să se facă fie la 3, 6 sau 12 luni. Acest tip de facturare ar permite ca factura să fie aceeași lună de lună și ar ușura plata ei. Este cunoscut faptul că locatarii acumulează datorii pe perioada sezonului rece, când factura la întreținere este mai mare și cu aproape 200 de lei. Potrivit directorului comercial, „există posibilitatea facturării unei cantități constante pe parcursul unui an, ca în a 12-a lună să se emită factura de regularizare”. Un alt sector cu probleme pe care l-au recunoscut reprezentanții RADET Constanța este conto-rizarea. „8% din parcul de contorizare ne-a creat probleme în sezonul trecut, de aceea sperăm să remediem problemele”, a mai spus Ionescu. Un bloc nu are apă caldă de șapte ani Ultima parte a întâlnirii a punctat problemele pe care le întâmpină cei invitați. Dacă la Asociația de proprietari nr. 65, președintele Petcu este nemulțumit că nu poate face controale în apartamente, la Asociația de proprietari nr. 258, Nicolae Vârvorea a atras atenția reprezentanților RADET că la ST4 nu este apă caldă de șapte ani: „De ani de zile facem sesizări, ne-ați spus că veți rezolva problema și noi tot nu avem apă caldă”. Ca să destindă atmosfera, Maria Măndilă, președintele asociațiilor de proprietari 337, 603, 678, S2 și 234 a povestit cum au fost virați eronat 2.500 de lei în contul uneia dintre asociații, spunând că nu are nevoie de bani și că acela care a greșit să vină să-și recupereze suma. Administratorul asociației de proprietari 1D scara B, Victor Ionescu, a atras atenția că factura ajunge cu întârziere, Rodica Păun, președintele asociației 9A, s-a plâns că din cauza spațiului îngust în căminul RADET, aparatura se defectează și este mereu condens, iar președintele asociației 540 nu înțelege de ce regia așteaptă 10 ani să se acumuleze datorii și nu debranșează imediat cum nu se plătește factura. Reprezentanții regiei de ter-moficare au lansat și un chestionar, prin care cei prezenți au putut evalua RADET-ul, au putut spune care este sectorul unde au probleme și au putut opta pentru modalități noi de facturare. Următoarea întâlnire de acest gen va avea loc joia viitoare, când sunt programate sectoarele 4, 5, 8 Nord.