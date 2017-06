PREOŢII DIN CONSTANŢA, REACŢII DURE DUPĂ NUNTA ACTORULUI STRUNILĂ: "ESTE O CĂSĂTORIE FALSĂ!"

1

Ati uitat cine este Dumnezeu

Eu ma minunez la auzul unor asa reactii. Ce se intampla in Biserica si nu se poate intampla afara, pe plaja, in gradina, in pestera sau padure? Harul Domnului cauta doar biserici si turle pentru a cobori? Sunt si eu ortodoxa, dar nu sunt absurda! Va bateti pe enoriasi si pe taxe de nu va mai ajung. Domnul inseamna iubire! Daca, sa ne fereasca Sfantul, nu am mai avea biserici (cum s-a mai intamplat dealtfel in multe regiuni ce au fost sub dominatia comunista) ar insemna ca nu mai coboara Duhul Sfant? Domnul nu are reguli pamantesti si nu poate fi incorsetat intr-o biserica sau o religie! Cat despre ca nu ar dura o astfel de casatotie....pe bune? Cate din casatoriile oficiate canonic "preadureaza" in zilele noastre?? Hai sa incercam sa ne dam basmaua de pe ochi! Domnul este peste tot! Iar daca o sfintire de mormant cu mici si gratare se poate face oriunde e mortul, de ce o cununie nu se poate face sub cerul liber? Cred ca mai degraba preotul va deranjeaza. Va rog de ma iertati!