Premiu de peste 8,4 milioane de lei, la 6 din 49

Astăzi au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. Premiile au crescut din nou, la sfârșitul săptămânii trecute, când niciun jucător nu a reușit să ghicească numerele norocoase nici la 6 din 49, nici la Joker sau 5 din 40. La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul depășește 8,4 milioane lei, adică se apropie de două milioane de euro. Aproape un milion de euro este în joc și la Joker, unde reportul atinge 4,3 milioane de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,8 milioane lei, adică peste 404.000 euro. Și la jocul Noroc Plus, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 22.300 lei (peste 5.000 euro) Loto 5 din 40 are, la categoria întâi, un report de peste 112.000 lei (peste 25.000 euro), iar la jocul Super Noroc, reportul categoriei întâi este de peste 48.200 lei (peste 10.800 euro).