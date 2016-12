Premii pentru constănţenii care reciclează deşeurile de ambalaje

Premii pentru constănțenii care reciclează deșeurile de ambalaje

În perioada 25 iunie - 28 iulie, dacă predați la un centru de colectare zece deșeuri de ambalaje aveți șansa să câștigați premii consistente și chiar un autoturism. Campania, intitulată „Ai colectat, Ai câștigat!”, este organizată de compania Eco-Rom Ambalaje și are ca scop informarea, educarea și responsabilizarea cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje. Acțiunea se derulează în 23 de orașe din țară, printre care și municipiul Constanța. Pentru fiecare zece deșeuri de ambalaje, pe care le veți preda la unul din cele 170 de puncte de colectare din oraș un tichet răzuibil pe care este înscris un cod unic. Pentru a intra în tombola pentru premiul cel mare, un autoturism, participantul are la dispoziție două modalități: să înscrie codul unic de pe tichet pe site-ul campaniei: www.ColecteazaSelectiv.ro sau să îl trimită prin sms la 1899, număr cu tarif normal, valabil în toate rețelele de telefonie mobilă (Vodafone, Orange, Cosmote și Zapp).Mai mult decât atât, dacă participanții își conving și prietenii să colecteze selectiv alături de ei, șansele lor la marele premiu cresc proporțional. Pentru fiecare prieten adus la punct, care colectează la rândul său minimum 10 deșeuri de ambalaje, participantul primește un tichet în plus, având astfel încă o șansă de a câștiga un premiu eco pe loc și o șansă în plus la tombola pentru câștigarea marelui premiu. Totodată, orașul care va strânge cele mai multe cantități de deșeuri de ambalaje are șansa de a primi din partea Eco-Rom Ambalaje o zonă de picnic complet amenajată.Conform statisticilor, o familie de trei persoane din România generează anual o tonă de deșeuri. Jumătate din această cantitate poate fi reciclată.