Premii de milioane de euro la loto şi la Joker

Premii de milioane de euro la loto și la Joker

Dacă vreți să vă îmbogățiți în acest week-end, nu uitați să jucați la loto. Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul depășește 11,5 milioane de lei, adică aproximativ 2,6 milioane de euro, la Joker, tot la categoria întâi, sunt reportate 5,1 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la categoria a doua se înregistrează un report în valoare de peste 212.700 de lei (peste 48.000 de euro).De asemenea, la Noroc, a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 2,17 milioane de lei (peste 491.000 de euro). La Noroc Plus, reportul la categoria întâi depășește 68.700 de lei (peste 15.500 de euro). În plus, la Loto 5 din 40, la categoria întâi, marele premiu reportat a ajuns la 302.700 de lei, adică mai mult de 68.500 de euro, iar la Super Noroc, reportul este în valoare de peste 66.000 lei (aproximativ 15.000 de euro).La tragerea Loto 5 din 40 de joi, 19 martie, a fost câștigat premiul de categoria a doua, în valoare de 44.651,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bacău și a fost completat cu patru variante simple la Loto 5 din 40.