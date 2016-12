Premii de milioane de euro la 6 din 49 şi Joker

Premii de milioane de euro la 6 din 49 și Joker

Duminică au loc noi trageri loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 21 mai, Loteria Română a acordat 11.390 de câștiguri în valoare totală de 556.633,16 lei.Cel mai mare premiu pus la bătaie pentru duminică este la Joker și depășește șapte milioane de lei, adică aproximativ 1,58 milioane de euro. Urmează premiul cel mare la 6 din 49, care are o valoare de 6,2 milioane de lei, adică peste 1,4 milioane de euro.Reporturi semnificative sunt și la 5 din 40, unde, la categoria întâi, avem în joc peste 150.000 de lei (34.000 de euro), dar și la Noroc, unde a rămas un report cumulat în valoare de aproximativ 2,4 milioane de lei (aproximativ 540.000 de euro). Și la jocul Noroc Plus, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 193.600 de lei, adică peste 43.500 de euro, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, se înregistrează un report atractiv, în valoare de peste 112.000 de lei, adică aproximativ 25.000 de euro.Săptămâna aceasta, la „Răzuiești și câștigi”, un jucător a răzuit un loz Zodiac și a câștigat un premiu în valoare de 100.000 de lei.