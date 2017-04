Pregătiţi hârburile! Încep programele Rabla şi Rabla Plus

Pregătiți hârburile! Încep programele Rabla și Rabla Plus

În mai puțin de două luni, Ministerul Mediului demarează o nouă ediție a programelor Rabla și Rabla Plus. Grațiela Gavrilescu, noul ministru al Mediului, a anunțat, la începutul acestei săptămâni că în jurul datei de 10 mai vor fi lansate cele două programe prin care putem scăpa de mașinile vechi.„Îi anunț pe toți românii care au mașină mai veche de zece ani că, probabil în jurul datei de 10 mai, vor putea să acceseze programele Rabla și Rabla Plus. Ministerul Mediului are, acum, postat pe site Ghidul de finanțare pentru cele două programe, ghid care este în dezbatere. Ordinul de ministru va fi publicat în Monitorul Oficial imediat după dezbaterea publică, apoi se va face validarea producătorilor, Am reușit și chiar ne-am dorit să lansăm deodată ambele programe, atât Rabla, cât și Rabla Plus, undeva în jurul datei de 10 mai, pentru că de data aceasta cetățenii sau per-soanele juridice care doresc să-și achiziționeze o mașină electrică bene-ficiază de o primă de 10.000 de euro și au posibilitatea să beneficieze și de cei 6.500 de lei care înseamnă prima de casare”, a declarat ministrul Mediului.Praguri de emisii de dioxid de carbonPotrivit acestuia, bugetul alocat pentru acest an pentru programul Rabla este de 180 de milioane de lei, iar prima de casare rămâne, ca și în 2016, de 6.500 de lei. Conform Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului, au fost introduse praguri maxime de emisii de dioxid de carbon ale autovehiculelor pentru achiziția cărora se poate obține prima de casare, plecând de la 130 de grame de dioxid de carbon pe km în 2017, până la o valoare de maximum 95 de grame de dioxid de carbon pe km în anul 2019.45.000 de lei pentru un autovehicul sută la sută electricCa o noutate, la prima de casare de bază, se poate adăuga, în 2017, un ecobonus de 1.500 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de 98 de grame de dioxid de carbon per kilometru în regim de funcționare mixt. Ghidul mai propune ca valoarea ecotichetului acordat celor care vor să-și achiziționeze un autovehicul nou 100 la sută electric va fi, în acest an, de 45.000 de lei, în timp ce pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de dioxid de carbon mai mică de 50 de grame per kilometru, se va acorda un voucher de 20.000 de lei.