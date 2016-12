Poveşti de groază din autobuzele RATC. Călători sechestraţi şi copii intimidaţi de controlori zeloşi

10

RATC

Pe linia 2-43 li se permite tiganilor sa urce si cu fier vechi de la Poarta 6 pana pe 1 Mai Vechi.Soferul primeste pentru acest serviciu o suma de bani. Se intampla zilnic,nu am vazut pe nimeni sa ia masuri.Mai sunt si soferi care nu le permite sa urce,dar in 90% din cazuri acestia urca fara nici o problema. Plus ca cei care dau 1 leu la sofer nu sunt niciodata luati la rost de controloare.De ce? Sunt un calator care nu urca in autobuz daca nu are bilet,prefer alt mijloc de transport daca nu gasesc casa de bilete.Si casele de bilete sunt o mare problema.Ar trebui instalate automate pentru bilete in fiecare statie ca in orice oras civilizat. Se incurajeaza calatoria fara bilet prin leul primit de sofer si prin lipsa automatelor in statiile de autobuz.Este aberant sa-i ceri unui calator bilet in conditiile in care acesta urca dintr-o statie in care nu exista nici automat si nici casa de bilete.Ar trebui rezolvata in primul rand aceasta problema.Mi-e greu sa cred ca cei din conducerea RATC nu stiu acest lucru.