Povestea "mămicilor constănţene" şi a primului magazin de donaţii

Povestea "mămicilor constănțene" și a primului magazin de donații

Cinci mămici din Constanța au pus bazele unui proiect unic la malul mării: primul magazin de donații, de unde familiile nevoiașe își pot îmbrăca de la piele copiii. Astfel, oameni pentru care o hăinuță nouă sau o pereche de încălțări era până acum un „lux", se pot bucura de ajutor.Ana-Maria Apopei, o tânără mămică ce este și cadru didactic, împreună cu alte prietene care împărtășesc dragostea pentru copii, a pus bazele Asociației Mămicilor Constănțene care să adune sub același acoperiș mămicile din Constanța care vor să facă și să vadă schimbări în cadrul societății locale. Și cum nimic nu este întâmplător, ideea a pornit de la experiențele pe care educatoarea le-a avut în copilărie.„Ne-a venit ideea unui magazin de donații după ce am organizat campanii pe grupurile de mămici și am fost în mai multe localități din județ cu donații pentru familiile nevoiașe. Dar ne doream mai mult! Ne doream să punem în practică ideea unui spațiu în care oamenii să vină să doneze tot ceea ce nu le mai este de folos pentru a bucura alți oameni, care au cu adevărat nevoie de ajutor de haine, de obiecte de mobilier.Mi-am petrecut copilăria în casele de copii, mama mea fiind și ea cadru didactic la mai multe centre de plasament, în care aflam povești cu adevărat cutremurătoare ale unor copii care nu aveau nimic. Am știut dintotdeauna ce înseamnă un copil care poate se bucură de o acadea pe care tu nu o mai vrei sau nu-ți mai place. Așadar, sunt binevenite toate donațiile, iar noi vom găsi oamenii care au nevoie de ele", a precizat Ana-Maria Apopei.Proiecte dedicate copiilor nevoiașiProiectele celor cinci mămici constănțence din cadrul asociației nu se opresc doar la magazinul de donații. Pe lista proiectelor de ajutorare se înscrie un after-school, un program gratuit de pregătire a copiilor săraci, un program de susținere a mamelor singure care au nevoie de ajutor să își crească micuții.„Ne-am gândit ca în contul unei sume de 75 de lei pe lună, cele care se înscriu în asociație să își poată aduce copii la after-school. Apoi, am gândit un program prin care avem disponibilitatea să stăm cu copiii mamelor singure care vor totuși să meargă la serviciu. Vom organiza gratuit, pentru copiii nevoiași, cercuri de pregătire de matematică și română", a precizat Ingrid Scobai, una dintre membrele fondatoare ale asociației.Tabere școlare pentru copiii din județRoxana Bușuricu, tot membră a asociației, susține că vara viitoare se anunță a fi una plină pentru membrele asociației. „Avem în vedere tabere sociale pentru copiii proveniți din familii sărace. Până acum nu am primit sprijin de la nicio autoritate, însă intenționăm să luăm legătura cu cât mai mulți oameni care ne-ar putea susține proiectele. Cel care ne-a oferit sprijinul său a fost părintele Claudiu Banu, parohul de la biserica «Sf. Mina» și care, în urma târgului de donații pe care l-a organizat săptămâna trecută, ne-a adus mai multe hăinuțe pentru copii. Oricine poate apela la noi pentru că donațiile sunt pentru toți cei care au nevoie. Ne caută în continuu oameni care au donat de la hăi-nuțe pentru copii și adulți, până la lenjerii de pat, pilote, pături și au venit și cu pătuțuri și jucării pentru copii. Sunt toate binevenite pentru că noi avem cui să le oferim", a precizat aceasta. Pentru informații legate de donare, aveți la dispoziție numărul de telefon 0723.299.555.