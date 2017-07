Povestea învăţătoarei care a plecat de la catedră să muncească în Anglia. "România nu e o ţară. România e o stare de spirit!"

Povestea învățătoarei care a plecat de la catedră să muncească în Anglia. "România nu e o țară. România e o stare de spirit!"

Ştire online publicată Marţi, 18 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

„Imposibil de înțeles unui neavizat. E tărâmul în care oamenii trec de la agonie la extaz prin simpla așteptare la trecerea de pietoni. Unde vânzătoarele nu îți vând niciun produs decât dacă le dai acces la părțile intime ale inimii tale, și numai dacă în urma judecății de valoare te consideră demn de asemenea onoare, unde la școala de șoferi se învață nu numai regulile de circulație ci și stările de spirit și exprimările lor prin vocabular și gestică.E țărmul sălbatic al zânelor prafului și spiridușilor sălbatici ai câmpului năpădit de buruieni din centrul orașului. E ca o cameră de cămin studențesc unde nimeni nu se înghesuie să facă ordine pentru că toți compun partitura emoțiilor viitoare... în timp ce așteaptă pachetul de acasă.România pare săracă, murdară și tristă unui om dintr-o țară obișnuită pentru că acela a pierdut de mult cheia în care să descifreze partiturile stărilor de spirit.Îmi place România. Și mai ales faptul că e atât de ascunsă oamenilor obișnuiți. O să îmi fie dor de puhoiul de oameni trecând pe lângă magazinele și terasele goale din Mamaia, de băbuța care m-a împins și înjurat după care și-a făcut cuminte cruce să o ierte Dumnezeu. De șoferul de taxi care mi-a povestit în grai oltenesc cum visează să treacă fraudulos frontiera prin Mexic în USA să îi arate el lui Trump, de vânzătoarea de la aeroport care mi-a destăinuit ca nu mă poate ajuta să îmi încarc telefonul că nu știe cum.... și de englezul romanizat care s-a oferit să o ajute. Cred că acela rămâne să se însoare in Craiova. Cu vânzătoarea. Mai are multe să o învețe. Și de bunicuța care dădea sfaturi prin telefon în tren fiicei sale cum să apere nepoțelul de ochii rai și de deochi... apoi se văita că venitul tinerei familii, 4.000 de euro, nu le ajunge să trăiască în București unde toate s-au scumpit...De soția polițistului care a sunat la taxi pentru mine când oprirăm în stație la Caracal. Soția ... nu și-a găsit de muncă încă deși a terminat două facultăți, un master și termină și doctoratul peste un an. E acasă cu copilul și au rate și el are doar 3.000 de lei pe lună salariul, iar șeful care îi semnează doar actele are 7.000. Aproape dublu zice tânărul polițist. Ba chiar mai mult decât dublu, se corectează apoi. «Eu nu avui pe nimeni... la partid... și fui din Gorj când terminai școala. Mă mutai în Craiova. Plătesc pe 20 de ani. Unde să mai plec acum când am casa mea?».România e un loc fermecat. Care ți se strecoară în inimă și rămâne acolo pentru totdeauna. Un fel de cicatrice misterioasă care deși te doare te face mereu să plângi de bucurie. Când vrei să o admiri din avion România stă pitită discret pe după dealuri munți și păduri. Mai iese doar așa din când în când să își clătească picioarele în Dunăre sau mare. Și doar atunci o poți admira în toată lumina și splendoarea ei.România mă face să plâng acum când scriu fără diacritice pe telefon dintr-un tren englezesc care merge curat și organizat spre Warrington și îl face și pe controlor să mă lase să merg fără bilet mai departe.... Pentru că România mea e o stare de spirit iar dorul pe care îl simt e o bucurie aducătoare de lacrimi. Pentru care nu există nicio altă terapie decât o vizită scurtă de 3 zile ... și îmbrăcatul unei ii pentru Liturghia de Duminică”, scrie Adina Drenga.