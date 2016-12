Povestea incredibilă a CERŞETORULUI DIN ZONA "POD BUTELII". DEPUNE ÎN BANCĂ, PERIODIC, MII DE EURO

Povestea incredibilă a CERȘETORULUI DIN ZONA "POD BUTELII". DEPUNE ÎN BANCĂ, PERIODIC, MII DE EURO

„Acum 2-3 zile eram la Cec Bank la Cora cu treabă. Liniște în bancă, când am intrat eu, a ieșit singurul client care era înăuntru. M-am așezat pe scaun și am început să completez niște formulare și după 2 minute, a intrat în bancă un moșneag cam țigănos cu baston și căciulă de oaie și haină veche. Cerșetor, după port, mi-am zis eu. S-a dus direct la casierie și a strigat în gura mare că vrea să depună și el niște bani «euroi d'ăștia». Și a depus, mămici, a depus 1000 euro.Apoi, a venit și s-a așezat lângă mine și doamna l-a întrebat dacă ii pune la termen, dacă nu umblă la ei. Și moșul a spus că nu umblă la ei, măcar 6 luni, deci să îi pună cu dobândă. Apoi, pune o întrebarea, mi-a părut bine că stăteam pe scaun: «câți milioni am, eu, bre', în total?»- «Cu euro, depuși azi?»- "«Nu breeeee, ce treabă are unii cu alții, ăștia merg la euro, mie zi-mi câți milioni din ăștia, românești, am»- «Ai 476 de milioane, tataie»Mi s-a ridicat tensiunea. Cum, mă, când hainele de pe el sunt de cerșetor?! Am ieșit din bancă, tot gândindu-mă la moșneag și conturile lui. M-am urcat în mașină, am mers cam 10 metri și l-am observat pe tata pe trotuar (el stă în zonă). Am tras pe dreapta și tata a deschis portiera din dreapta și stătea așa aplecat și vorbeam. După 2-3 minute cine credeți că apare??? Milionarul din bancă cu replica: «dați-mi și mie un bănuț vă rog că sunt bătrân și bolnav și mi-e foame». Am înnebunit în momentul ăla. Deci era adevărat. Milionarul cu chip de cerșetor, de la Pod Butelii, chiar cerșește. Din asta face el banii și îi merge excelent. Deci mămici din zona Pod Butelii – Cora, dacă îl vedeți vă rog să îl pozați ca eu nu am apucat și un om cu un asemenea succes, chiar trebuie făcut cunoscut”, povestește, cu stupoare, „o mămică”