Povestea frumoasă a unui copil suferind. Învinge boala scriind cărţi

Povestea frumoasă a unui copil suferind. Învinge boala scriind cărți

Unul dintre acești copii este Iulia Bangheorghe, o domnișoară de 18 ani, elevă în clasa a XII-a, la Liceul Teoretic „Decebal”. Suferă de parapareză și luxație de șold, iar când s-a născut, nu a respirat la timp, așa că are și niște deficite neurologice minore, „nu în sensul de retard, ci o scădere a numărului de neuroni, din cauza neoxigenării optime”, spune Iulia.Aceasta plănuiește să urmeze cursuri la o facultate de producție de film, din Londra. Este scriitoare și deja a publicat două cărți, iar a treia este la editare. În momentul de față, lucrează la un volum de poezii și la un scurt metraj.„Vreau să devin director de film, pentru a-mi transforma cărțile în filme. De asemenea, în timpul liber, îmi place să pictez. Referitor la problemele mele de sănătate, nu sunt paralizată, cu toate că personajul feminin din prima carte este. Am făcut asta pentru că simțeam că romanul trebuie să fie mai dramatic și pentru că nu voiam să îi plictisesc pe oameni cu termenii medicali ai bolii mele”, ne spune adolescenta.Iulia a tras cu dinții la școală, îi place să învețe și, cu toate că au fost perioade în care a avut dureri îngrozitoare, nu a abandonat, a mers la materiile cele mai im-portante. Este printre primii patru cei mai buni copii din clasă, iar cadrele didactice se mândresc cu ea. Deja a aplicat la mai multe facultăți din Anglia, pentru pro-ducție de film, iar acum așteaptă răspunsul. Și cum se descurcă foarte bine cu engleza, nu-și face mari probleme.„Eu pot să mă descurc singură. Mănânc și mă îmbrac singură. Singura situație în care nu mă descurc este atunci când trebuie să merg la dreap-ta sau la stânga, trebuie să mă ajute cineva, dar în Anglia nu cred că voi întâmpina probleme, deoa-rece acolo sunt condiții mai bune pentru persoanele cu probleme de sănătate”, mai spune Iulia.Viața Iuliei se împarte între școală, hobby-uri și ședințele de terapie. Cu vocea tremurândă, po-vestește cum fostul fizio-terapeut îi spunea că nu se va face bine niciodată, călcând fără milă peste speranțele unui copil suferind. Cu toate acestea, Iulia a trecut peste toate, a scris prima ei carte, la 16 ani, „Oriunde”, dedicată primei sale iubiri, după care a urmat a doua carte, dedicată tuturor celor care au făcut-o să sufere.„Când eram mică, am făcut tot felul de tratamente complicate. Acum fac doar fizioterapie. Nu există șanse de recuperare 100%, dar îmi folosesc toate resursele ca să mă asigur că nu mor, iar a doua carte, pe care am scris-o, este dovada”, mai spune Iulia.