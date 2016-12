Povestea deşeurilor reciclabile, în parcul de la Teatrul Naţional din Constanţa

2

TEORETIC ESTE CORECT

Am citit articolul si sunt cu totul de acord. Dar de la vorba pana la fapta mai este mult. Un exemplu personal. La inceptul verii, am vrut sa duc la reciclare un calculator vechi, complect, unitate centrala, monitor, tastatura. Va rog sa ma credeti ca n-am gasit unde. Am fost cu el la fostele puncte de colectare din piata Brotacei si Billa, noroc ca am masina, dar nu le-am mai gasit asa ca am apelat tot la ghena de gunoi. Lasarea pe trotuar , in fata blocului, in speranta ca vor fi colectate de cei de la societatea aia de reciclare, care-si face reclama degeaba, este o fantasmogorie. Am facut asta cu un frigider, prin 2010, intr-o perioada cand se facea mare caz de reciclare si preluare gratuita a obiectelor scoase din uz. Rezultatul - a stat pe trotuar vreo 2 zile pana cand l-au luat niste tigani, intr-o caruta. Acum sunt 2 containere , unul galben, altul albastru, dar la cateva sute de metrii de bloc si culmea, in sensul opus ghenei de gunoi. Credeti ca in atare situatie, un om in varsta, ca mine (64 ani), va mai merge cu doua trei sacose cu materiale reciclabile intr-o parte , pentru ca dupa aia sa mearga in sens invers cu gunoiul menajer ?!Vreu si doresc sa particip la actiunea de reciclare a deseurilor, dar intai rezolvati logistica.