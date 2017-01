Poştaşii constănţeni implicaţi în programul „Luna pădurii”

Poștașii constănțeni implicați în programul „Luna pădurii”

Voluntari din cadrul Oficiului Județean de Poștă (OJP) Constanța participă marți, 17 martie, începând cu ora 09,30, la o acțiune de plantare de puieți de salcâm la Ocolul Silvic Murfatlar. Evenimentul, organizat pe plan local de OJP Constanța în colaborare cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva, filiala Constanța, face parte dintr-un program de educație ecologică inițiat de companie. Concret, angajații Poștei Române sunt încurajați să se implice voluntar în programul de reîmpădurire „Luna Pădurii”, în dorința de a conștientiza rolul important pe care protecția mediului îl are pentru dezvoltarea durabilă a țării. Scopul final al acțiunii este acela de a planta în întreaga țară un număr de puieți echivalent cu numărul arborilor tăiați pentru producerea celor 130 de tone de hârtie consumată, în fiecare an, în cadrul Poștei Române. Programul va continua în perioada următoare în toate județele țării, astfel încât, în acest an, să fie plantați aproximativ 2.500 de puieți. Nu este singura măsură adoptată de Poșta Română pentru a proteja mediul înconjurător. Compania dorește, de asemenea, să reducă poluarea prin înlocuirea integrală a parcului auto, să dezvolte programe de gestionare a deșeurilor, a apei și energiei electrice.