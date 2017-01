Poştaşii constănţeni concurează la Marşul Factorilor Poştali

Poștașii constănțeni concurează la Marșul Factorilor Poștali

Angajați ai Poștei Române din 16 județe ale țării și din Capitală participă, sâmbătă, la o competiție de tradiție a operatorului național de servicii poștale: Marșul Factorilor Poștali. Aproximativ 300 de poștași vor încerca să se califice în faza națională a competiției.Faza județeană a marșului a debutat în 9 iunie, cu poștașii din Ilfov, și se va încheia în 2 iulie. Miza competiției este participarea la Balcaniada Factorilor Poștali, eveniment organizat în fiecare toamnă de către unul dintre operatorii poștali din Balcani.Marșul Factorilor Poștali a debutat în anul 1977, la București, și se desfășoară în două etape: județeană și națională. Câteva mii de angajați ai Poștei Române din toată țara se aliniază, an de an, la startul acestei întreceri. Primii cinci concurenți la proba masculină și primele trei concurente la cea feminină, câștigători la faza națională, reprezintă Poșta Română la întrecerea balcanică.În toamna lui 2014, la Karaman (Turcia), poștașii români au cucerit un set complet de medalii balcanice: aur în proba feminină pe echipe, argint și bronz în cea individuală feminină. La Balcaniada de anul trecut, poștașii români au obținut aurul la fete individual și pe echipe, și bronzul la băieți.În acest an, faza pe Capitală se va organiza în parcul IOR, în zona Bisericii Maramureșene (debarcader), între orele 9.30 - 12.30. Cele 16 Oficii Județene de Poștă care au decis să organizeze competiția în week-end sunt: Giurgiu, Covasna, Harghita, Sibiu, Constanța, Brăila, Tulcea, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Argeș, Călă-rași, Dâmbovița, Ialomița și Timiș.