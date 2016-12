Poşta Română va desfiinţa 450 de subunităţi şi va restructura 1.400 de locuri de muncă

Poșta Română va desființa 450 de subunități și va restructura 1.400 de locuri de muncă

Poșta Română va continua reorganizarea rețelei, prin desființarea a 450 de subunități, operațiunea implicând restructurarea a 1.400 de posturi, în acest an fiind deja desființate 900 de unități de profil, rețeaua ajungând la 6.100 de oficii., informează Mediafax. În noua etapă a reorganizării rețelei sunt incluse 402 subunități și 47 de oficii poștale rural mecanizate (specializate în prelucrarea trimiterilor din mediul rural), a anunțat marți compania de stat.Directorul general al companiei, Dan Neagoe, a declarat într-o conferință de presă că în urma celei de-a doua etape a restructurării unele posturi vor fi deființate, iar personalul redistribuit în alte unități ale companiei, precum societatea bancară sau cea de asigurare pe care Poșta Română și-a propus să le înființeze.El a adăugat că eventualele concedieri vor fi stabilite în urma unei analize."Vom vedea dacă vor fi și oameni implicați în această restructurare", a spus Neagoe.Prima etapă de reorganizare, derulată în acest an, a presupus desființarea a 900 de unități, fără să existe concedieri, potrivit companiei.Poșta Română are circa 35.000 de angajați.Totodată, Poșta Română derulează o operațiune de internalizare a unor sucursale și de reducere a 146 de posturi aferente de conducere.Poșta Română vrea să implementeze din 2012 servicii financiar-bancare la ghișee, luând în calcul înființarea unei proprii societăți bancare, a unei societăți mixte împreună cu o bancă, respectiv distribuția de produse și servicii prin rețeaua companiei și cu personalul propriu pentru una sau mai multe instituții de credit."România nu este o țară foarte bancarizată. (...) În acest moment, în România încă mai este loc de o bancă, mai ales în mediul rural", a spus Neagoe.Totodată, Poșta Română a implementat un model de afaceri care să permită vânzarea de polițe de asigurare generală la ghișeele companiei. Compania are în derulare în acest sens un proiect-pilot, derulat în 500 de unități. Numărul oficiilor care vând polițe de asigurare se va dubla până la finele acestui an, iar în viitor Poșta Română va înființa o companie de profil.Guvernul s-a angajat în negocierile cu Fondul Monetar Internațional că va desființa cel puțin 70 posturi administrative și va reduce numărul de oficii poștale cu mai mult de 900 unități până la sfârșitul lunii iulie.Directorul general al companiei a declarat la jumătatea lunii iunie agenției MEDIAFAX că fiecare salariat al Poștei Române este trimis în concediu fără plată câte două zile în fiecare lună, până la finele anului, decizie care va afecta peste 34.000 de angajați și va reduce cheltuielile lunare ale operatorului cu 7 milioane de lei.Acționarii Poștei Române, cel mai mare operator de profil, sunt Ministerul Comunicațiilor, cu o participație de 75%, și Fondul Proprietatea, care deține 25% din capital.Pentru 2011, bugetul companiei prevede venituri totale de 1,51 miliarde de lei și un profit brut de 2,34 milioane de lei, de la venituri de 1,4 miliarde lei și pierderi de 116 milioane lei anul trecut.