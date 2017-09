Porturi turistice, centre de salvamar şi centre balneare cu bani de la Guvern, pe litoralul Mării Negre

1

Si marmota invelea ciocolata !

Cine va mai crede mincinosilor ? Cine ? Nici votantii vostrii de baza nu va mai cred.....pana si pensionarii Constantei al blameaza pe faga.bou .....nimic nu s-a relizat in orasul asta ! In afara de faptul ca nu sunt in stare sa termine reabilitarea parcului de sub nasul lor mai nou a inceput sa puta si a grajduri in centrul orasului , da vis-a-vis de primarie pute a balegar , mirosul vine din cnalizari......prietenii primarului , tiganii , fac ce vor in centrul orasului