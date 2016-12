Portofel electronic pentru tichetele de masă, în format electronic

Angajatorii vor putea acorda salariaților tichetele de masă și în format electronic. Acestea vor fi oferite sub forma unui portofel electronic alimentat de emitenți cu valoarea nominală a acestora. Numărul tichetelor primite lunar nu poate depăși numărul zilelor lucrătoare.Toate acestea sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre de guvern. Astfel, angajatorii vor stabili împreună cu reprezentanții sindicatelor sau ai salariaților, prin contractele colective de muncă, clauze privind acordarea alocației individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, precum și forma suportului acestora, respectiv suport electronic și/sau hârtie, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a legii privind acordarea tichetelor de masă.În cazul optării pentru suportul electronic, cardurile vor fi alimentate cu valoarea nominală aferentă tichetelor de masă, care va fi folosită exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare, fără a fi permisă efectuarea de operațiuni de retragere de numerar. Totodată, vor fi eliminate prevederile care limitează utilizarea a maximum două tichete de masă/zi.În cazul în care un angajat lucrează în ture și timpul de lucru este mai mare de opt ore pe zi, numărul de tichete de masă la care are dreptul lunar se calculează adunând numărul de ore lucrate și împărțind această sumă la 8. Salariații vor beneficia lunar de un număr de tichete de masa cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenți la lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu poate depăși numărul de zile lucrătoare, potrivit proiectului.Prevederile cuprinse în proiectul de act normativ au fost stabilite în urma consultării cu Asociația emitenților de tichete de masă din România, Asociația Română a Băncilor, Asociația de plăți electronice din România, Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Consiliul național al întreprinderilor private mici și mijlocii din România și Asociația Marilor Rețele Comerciale.