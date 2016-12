Policlinica 2 ar trebui închisă

O imagine deplorabilă ni se înfățișează de cum pășim în Policlinica 2. Totul este vechi, rupt sau murdar. Pacienții sunt nevoiți să aștepte pe canapele zdrențuite de trecerea anilor sau de unii „binevoitori”; în colțuri pot fi admirate pungi de gunoi (dacăne-am afla într-o unitate privată, în locul lor ar fi plante decorative!), iar pereții sunt crăpați și cu urme de mucegai. Pacienții simt că sunt înconjurați de mizerie, dar ridică din umeri a neputință. „Este urât, dar unde să mergem? În alte părți ne cer foarte mulți bani, aici ne primesc cu trimiteri de la medicul de familie și sunt medicii cumsecade”, ne-a declarat Vasilica Damian, o pensionară întâlnită în fața unui cabinet de cardiologie. O nemulțumire mare au, însă, bolnavii: nu mai există birou de informații. „Trebuie să mergem din cabinet în cabinet pentru afla unde este cel pe care îl căutăm. Până acum vreo patru ani era un birou de informații, la intrare în policlinică, unde puteam să întrebăm de programul medicilor”, adaugă o altă pacientă. Biroul de informații a dispărut odată cu darea în comodat sau spre închiriere a cabinetelor medicale. Din punctul de vedere al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, de care aparține unitatea, nu se justifica ținerea unor funcționare, de vreme ce toate cabinetele sunt privatizate. „Dacă ar veni pompierii, ar închide policlinica!“Medicii sunt, la rândul lor, nemulțumiți. „Policlinica asta a fost lăsată de izbeliște și ne este teamă că va avea soarta clădirilor din spate, unde erau Medicala 3, Chirurgia BMF și Endocrinologia. Din 1989 nu s-a reparat nimic, nu s-a dat nici măcar un var. Noi ne-am făcut prin cabinete, am montat ferestre termopan, uși noi, fiecare cum a putut. Dar pe holuri, în toalete, spațiile de așteptare nu s-a investit nimic”, ne-a declarat unul dintre medicii ce are în concesiune unul dintre cabinetele policlinicii. „Policlinica 2 nici nu ar avea voie să funcționeze, ar fi închisă, dacă ar veni pompierii. Noi nu avem scară de incendiu. Există o singură scară, cea din capătul holului, dar în caz de cutremur sau incendiu, noi nu mai ajungem până la ea”, a continuat cadrul medical. În plus, medicii sunt conștienți că structura imobilului este șubrezită (liftul nu a mai fost folosit de ani buni, iar structura de rezistență a pavilio-nului respectiv a cedat) și spun că vin cu teamă la muncă.În noiembrie 2010, medicii din policlinică au fost îndemnați, de conducerea Spitalului Județean Constanța, să formeze o asociație și să înceapă să se gospodărească singuri. Se așteptau că după ce va lua ființă această asociație, lucrurile să se schimbe; nu s-a întâmplat însă așa. Unii susțin că sunt dispuși să investească și în spațiile comune, numai pentru a scăpa de imaginea de „spital comunist”, cum s-a exprimat unul dintre doctorii ce dădeau ieri consultații, dar părerea nu este unanimă. Din contră, cei mai mulți refuză să investească în amenajarea holurilor, subliniind că nu sunt proprietari; de altfel, nici nu este obligația lor legală, după cum ne-a declarat și Ana Scrioșteanu, administratorul unității sanitare. Se așteaptă fondurile europene Cu toții așteaptă o reacție din partea autorităților, a Spitalului Jude-țean Constanța sau a Consiliului Județean, deținătorul clădirii. Dr. Dan Căpățână, managerul unității sanitare, susține că proiectul pentru reabilitarea completă a clădirii a fost redactat deja și a fost depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est. „În prezent se așteaptă aprobarea alocării fondurilor”, a afirmat medicul. Cât privește motivele pentru care nu s-a investit până în prezent într-o minimă întreținere a clădirii, managerul a arătat că din banii strânși din chirii nu se acoperă nici măcar cheltuielile cu întreținerea, darămite să se facă și investiții. Cea mai ieftină chirie din oraș Cabinetele medicale din cadrul Policlinicii au fost date în cesiune pentru 1 euro/ mp, pentru primii cinci ani, pentru ca în următorii cinci ani prețul să crească. „Așa a impus Guvernul la data la care a dat drumul la darea spre închiriere a cabinetelor”, a fost explicația dată de dr. Căpățână. Arhivă în locul Radiologiei Demisolul Policlinicii 2, unde până anul trecut a funcționat Radio-logia, a fost transformat în arhivă. Aici au fost aduse dosarele medi-cale ale pacienților de la Neuro-logie, Nefrologie sau Medicală, din ultimii ani. S-a luat această măsură întrucât spațiul alocat în cadrul Spitalului Județean Con-stanța devenise neîncăpător. Nici pacienții și nici cadrele medicale nu sunt însă de acord cu această decizie. „Au desființat Radiologia să o transforme în spațiu de depo-zitare. Uite așa ne forțează pe noi să mergem la privat să ne facem analizele”, a exclamat Traian Stroe, unul dintre bolnavi.