Polarisul ne arde aproape dublu faţă de Alba Iulia sau Arad. De ce plătim cel mai scump gunoi din ţară?

Iesiti la vot la alegeri

In Constanta toate utilitatile sunt scumpe nu doar gunoiul.Pretul apei potabile: București - 5,75 ; Iași - 3,97 lei;Craiova - 3,82 lei; Timișoara - 3,53 lei. In Bucuresti canalizarea este 1 leu și 28 de bani pentru fiecare metru cub de apă potabilă utilizat. In Constanta pretul apa potabila plus canalizare 10 lei.Niciunde in tara pretul canalizarii nu este mai mare de 2 lei ,noi platim 4 lei adica cat platesc craiovenii pe apa curata. In Bucuresti taxa anuala pentru un loc parcare : Taxa pentru inchirierea locului de parcare variza în funcție de zonă:-zona A - 77 lei/an;-zona B - 58 lei/an;-zona C - 48 lei/an. In Constanta 180 lei/an. Pret gigacalorie subventionata :Bacău - 154 de lei; Cluj Napoca - 165 de lei; Deva - 179 de lei; Botoșani/ Vaslui -180 de lei; Buzău – 185 de lei.In Constanta 250 lei/an. In lunile noiembrie si decembrie despotii nu au dat pachetele de alimente ,insa le vor distribui la anul luna de luna pana la alegeri.Acolo se duc banii nostrii stimati constanteni in pomeni electorale in balciurile care se vor organiza la anul.Daca vom iesi la vot cu totii si vom spune parintilor sa nu mai voteze coruptii deoarece pachetele de alimente si subventiile sunt platite tot de ei atunci vom realiza schimbarea ,daca nu vom boci inca patru ani degeaba.