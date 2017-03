Polaris, un nou "tun" de sub nămeţii Constanţei? Vrea mai mulţi bani pentru deszăpezire

Nu îi ajung 335 milioane euro

Polaris, un nou "tun" de sub nămeții Constanței? Vrea mai mulți bani pentru deszăpezire

Autoritățile locale au mobilizat cetățenii la curățarea zăpezii și au pus presiune pe firma desemnată cu salubrizarea, dar cu toate acestea, am înotat în omăt zile la rând, am mers cu autobuzul la serviciu pentru că străzile din cartiere au fost complet blocate, am făcut slalom printre munții de zăpadă înnegrită și ne-am rupt picioarele pe ghețușurile de pe trotuare.Firma de salubrizare, aceeași responsabilă și cu deszăpezirea, consideră că și-a îndeplinit îndatoririle din contract și, chiar mai mult de-atât, a efectuat și lucrări neplătite. „În cursul lunii ianuarie, firma Polaris M Holding a acționat conform contractului, pluguind zăpada și împrăștiind material antiderapant în program non-stop pe toată perioada ninsorilor și a zilelor care au urmat acestora pe cele 109 străzi din programul de deszăpezire prevăzut în contractul nr. 70717/09.05.2008, dintre societatea noastră și Consiliul Local al municipiului Constanța”, explică Eduard Martin, administratorul Polaris.Însă Constanța are, în total, 664 de străzi. Practic, utilajele de deszăpezire au intervenit pe doar o șesime din străzile municipiului, restul nefiind incluse în contractul semnat în anul 2008, cu o valoare totală de 335 de milioane de euro (salubrizare + deszăpezire). Dincolo de absurditatea unui contract care să prevadă doar deszăpezirea a unei mici părți dintr-un municipiu reședință de județ, patronul Polaris se laudă că oamenii lui au intervenit și în zonele nespecificate în contract, fără să taxeze suplimentar Primăria pentru acestea. Iar exemplele unde s-a intervenit gratuit sunt de-a dreptul halucinante: incinta Spitalului Județean sau a altor instituții publice.Atunci, ne întrebăm, care sunt celelalte zone prevăzute în contract, dacă nici măcar Spitalul Județean și instituțiile publice nu sunt cuprinse. „Vrem să aducem la cunoștința opiniei publice că Primăria municipiului Constanța a comandat lucrări de deszăpezire și combatre a poleiului pentru cele 109 străzi prevăzute în contractul de salubrizare. Trama municipiului Constanșa cuprinde un total de 664 de străzi, din care 555 nu sunt prevăzute în contractul de salubrizare încheiat cu Polaris M Holding. Cu toate acestea, Polaris M Holding a intervenit cu utilaje pentru îndepărtarea stratului mare de zăpadă și pe străzi care nu sunt incluse în programul de deszăpezire, intervenție realizată în urma unei decizii care a avut la bază considerente civice și de sprijinire a populației afectate.De asemenea, din aceleași considerente am intervenit pentru degajarea zăpezii din incinta Spitalului Județean de Urgență și din incinta altor instituții publice din Constanța, asigurând astfel buna funcționare a acestor instituții în interesul cetățenilor orașului Constanța. Subliniem că aceste operațiuni de degajare a zăpezii de pe străzile care nu au fost incluse în programul de deszăpezire, au fost efectuate fără a fi incluse în situația de plată aferentă serviciului de deszăpezire”, susține Eduard Martin, administrator al SC Polaris.Mai mult decât atât, patronul Polaris anunță că este dispus ca, din iarna viitoare, să asigure deszăpezirea și celorlalte străzi, însă, contra cost, în baza unui contract adițional. „Suntem dispuși ca, la solicitarea Primăriei, să ne dotăm pentru sezonul următor de iarnă cu un număr suficient de utilaje cu care să asigurăm deszăpezirea integrală a orașului.Această solicitare se poate materializa doar prin încheierea unui act adițional la contractul existent dintre Primăria Municipiul Constanța și Polaris M Holding care să justifice angajarea unor investiții foarte mari din partea societății noastre, astfel încât în cazul unor situații similare, toți plătitorii de taxe ai orașului Constanța să primească un serviciu de deszăpezire și combatere a poleiului pe toate străzile care compun trama stradală a orașului. Noi suntem dispuși să semnăm un act adițional în acest sens, care însă trebuie semnat cu minim 6 luni înainte de începerea sezonului de iarnă 2017/2018, astfel încât să avem timp să achiziționăm utilajele necesare deszăpezirii integrale a municipiului Constanța.Este demonstrat că schimbările climatice la nivel mondial au început să producă efecte și să creeze manifestări extreme pe timpul iernii. Noi suntem pregătiți să ne adaptăm noilor condiții climatice, venind în întâmpinarea acestora cu investiții care să crească gradul de confort al cetățenilor”, promite Eduard Martin.Așadar, pe lângă sutele de milioane de euro pe care le primește deja, Polaris încearcă acum o nouă afacere cu Primăria Constanța, astfel încât să deszăpezească tot orașul, așa cum ar fi trebuit să fie prevăzut încă de la început, în primul contract. Rămâne de văzut dacă actualul primar va lua în considerare propunerea lui Eduard Martin sau va alege chiar să rezilieze primul contract, motivul fiind evident: neincluderea tuturor arterelor municipiului în programul de deszăpezire.