Podul IPMC se prăbuşeşte în gospodăriile de pe strada Verde

Podul IPMC se prăbușește în gospodăriile de pe strada Verde

Podul IPMC nu este un pericol doar pentru șoferii care îl traversează, ci și pentru constănțenii care locuiesc în zonă. Recent, o familie de pe strada Verde, aflată chiar sub partea dezafectată a podului, a fost la un pas de a fi nenorocită, după ce două dale de beton s-au desprins și le-au căzut în curte, chiar sub nas. Întâmplarea s-a petrecut miercurea trecută, după ora 18,00. Doamna Rica își făcea de lucru prin curte și se pregătea să intre în casă, la căldură. „Doar am apucat să pășesc spre casă, că imediat, în spatele meu am auzit o bubuitură puternică și au sărit pietre în toate părțile. Când m-am întors, am rămas îngrozită: două dale imense de beton, cu fier prin ele, căzuseră lângă chiuvetă, pe alee, chiar pe unde trecusem eu. Am încremenit de frică”, ne-a povestit Rica Drăceanu. Ea este unul dintre locuitorii celor aproximativ 15 gospodării rămase nedemolate sub latura scoasă din uz a podului IPMC. Pe deasupra caselor lor, trece podul sau… ce a mai rămas din el. O țeavă de 20 de metri atârnă deasupra a trei case Oamenii se plâng de ani de zile că locuințele le sunt distruse de trepidații, că sunt deranjați de zgomotul și de traficul infernal de pe pod, că pe dealurile laterale s-au format adevărate gropi de gunoi, dar niciodată nu s-au gândit că ar fi în pericol de moarte. Acum, însă, le e frică să mai iasă din case. „Fiica mea îmi aducea în fiecare zi fetițele, să stau cu ele, dar, de când s-a întâmplat nenorocirea asta chiar la noi în curte, îi este frică să le mai aducă. Și mama locuia la noi, dar acum am dus-o la țară. Îi este teamă să mai stea aici. Noi ce putem să facem? Doar n-o să ne lăsăm casele și să plecăm”, ni s-a plâns doamna Rica. După evenimentul de săptă-mâna trecută, soțul ei, Mihai Drăceanu, a sunat la serviciul de urgență 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, dar oamenii legii au ridicat neputincioși din umeri, spunând că nu ține de responsabilitățile lor. Ulterior, el s-a adresat Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, însă și aici i s-a răspuns tot cu ridicat din umeri. „Cu ceva timp în urmă a mai căzut o țeavă lungă de vreo 20 de metri, care are un cablu prin ea. Stă și acum atârnată peste trei case. Și se vede că mai sunt dale deplasate. Probabil că, din cauza trepidațiilor, la un moment dat, vor cădea și ele. Nimeni nu vine să facă nimic”, ne-a spus Mihai Drăceanu. Podul nimănui Oamenii stau cu dalele de beton în echilibru deasupra capului și nicio autoritate, locală sau națională, nu-și asumă responsabilitatea întreținerii ori reabilitării podului. Contactat telefonic, viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, ne-a declarat: „De-a lungul anilor, noi am făcut cinci hotărâri de Consiliul Local în care am dat acordul transferului podului IPMC către Ministerul Transporturilor, deci ne-am exprimat foarte clar poziția față de obiectivul respectiv”. Se pare însă că podul nu a fost trecut nici până în ziua de azi în patrimoniul Ministerului Transporturilor. Tot telefonic, șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, Aidîn Ibram, ne-a expediat rapid: „Noi nu avem asemenea titulatură în obiectivele noastre. Nu știu la ce vă referiți. Interesați-vă la prefectură, în alte părți!”. În timp ce autoritățile își pasează pisica una alteia, ducând un război surdo-mut, peste 20 de familii de constănțeni trăiesc cu frica de a fi striviți de o bucată din „podul nimănui”. Nu e drobul de sare de pe sobă, e mormanul de beton ce zace în curtea unui om și care era cât p-aici să-i distrugă familia. De data asta a avut noroc. Ar mulțumi cerului, dar, când ridică ochii în sus vede doar țevi groase, betoane și fierătanii!