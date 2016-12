Podul de la Butelii, reparaţii capitale! Când încep şi cât costă lucrările

4

Un selfie pe pod cu primarul inimilor noastre

Cautam o firma in zona.Nu cunosteam geografia locului si am fost nevoit sa traversez pe jos.La inceput am crezut ca pasajul are trotuar.Episodull 1:am mers cam 25-30 de metri pe asfalt dar m-am intors din drum.Era imposibil.Inchipuiti-va ca mergeti pe o cale ferata si la fiecare 5 secunde te depaseste un tren de mare viteza,TGV-ul,asa se circula acolo.De trei ori mi-a zburat basca din cap.Episodul 2: am ajuns la picioarele podului.Acolo am avut de ales:1-sa urc scarile fara balustrada(le vedeti in poza),2-sa fac echilibristica pe o conducta ingusta si in cele din urma sa ma striveasca TGV-ul de Palas.Am ales prima varianta,sa cad de la inaltime ca asa-i mai bine.Daca va uitati in poza scarile ajung pana la inaltimea a doua etaje de bloc.Ele au avut o balustrada din metal dar "interesul national" a dat-o la fier vechi.Cand am ajuns sus pe pod l-am injurat inca o data pe Mazare si pe tot neamul lui de pesedei laudarosi.Au gasit bani de carnaval la Mamaia dar nu au avut bani de o balustrada.Podul asta leaga doua cartiere mari ale orasului.Mersul pe jos este interzis in Constanta. Noroc cu Dragnea care a resetat partidul si cu Fagadau care s-a gandit la interesul national.