Ploi şi maxime de 12 grade Celsius, astăzi, la Constanţa

Ploi și maxime de 12 grade Celsius, astăzi, la Constanța

Primăvara a început frumos la malul mării. Însă meteorologii anunță vreme urâtă în următoarele ore și se va mai răci puțin. Astăzi, la Constanța, cerul este înnorat și va ploua în cursul dimineții. Vântul va sufla cu putere, dinspre nord-vest, iar maxima termică va atinge 12 grade Celsius. La noapte, va fi mai frig decât în nopțile anterioare și rafalele vor continua. Termometrele vor indica minimum 1 grad.Mâine, cerul redevine senin, dar mai scad două, trei grade, așa că vom avea între 2 și 10 grade. Iar joi, vineri și sâmbătă, sunt așteptate din nou ploi și va fi din ce în ce mai răcoare.În restul țării, astăzi, deși vor marca o scădere în vest, în nord și în centru, valorile termice diurne se vor situa în general peste mediile climatologice specifice datei, cu precădere în sudul și sud-estul țării, unde vor continua să caracterizeze o vreme deosebit de caldă. Astfel, maximele se vor încadra între 4 și 15 grade, mai ridicate în Muntenia. În cursul zilei, vor fi înnorări îndeosebi în nordul și centrul țării, unde local se vor semnala precipitații în general slabe sub formă de ploaie și lapoviță, iar trecător și pe arii mai restrânse și sub formă de ninsoare. În orele dimineții, în Dobrogea se vor semnala ploi. Noaptea, cerul se va degaja treptat, iar valorile minime ale temperaturii aerului vor fi apropiate de cele normale în această perioadă din an și se vor situa între -6 și 3 grade, ușor mai scăzute în depresiuni.